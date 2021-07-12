Понедельник, 12 Июля 2021 18:10

АрмИнфо.Минздрав Армении опубликовал новые требования, при въезде в страну.

Так, согласно Минздраву РА, при въезде в страну человек представляет справку с отрицательным результатом ПЦР на коронавирусную болезнь (COVID-19) сроком до 72 часов;

Либо справку о полной вакцинации против коронавируса (COVID-19) в дозах (дозировках), предписанных в соответствии с инструкциями по применению данной вакцины;

В случае однократной вакцины - справка, подтверждающая, что вакцина была введена не менее 28 дней (4 недель) назад; В случае более одной дозы - справка, подтверждающая, что последняя доза была введена не менее 14 дней назад (далее - справка о вакцинации);

Отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации не требуется для детей до 1 года (от 0 до 11 месяцев 29 дней);

При отсутствии сертификата лицо обязано сдать ПЦР-тест в точках отбора проб, расположенных в аэропорту или на сухопутном пункте пересечения границы, и находиться на обязательной самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР- теста;

Результаты ПЦР-исследования регистрируются в системе АРМЕД и предоставляются не позднее 48 часов. В случае отрицательного результата ПЦР-исследования человек покидает самоизоляцию; Свидетельство о вакцинации можно предоставить на армянском, русском или английском языках; Человек также может предъявить свидетельство о вакцинации с помощью мобильного приложения или бумажную версию, созданную с помощью мобильного приложения.

Заметим, что карантин в стране продлен до 20 декабря 2021 года.