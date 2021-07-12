Понедельник, 12 Июля 2021 18:09

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилого дома 40 в Дзорапе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5, 1/5, 2/3 на переулке Ташкент, 14, 16, 18, 20, 22, 24 на улице Ташкент, школа N139 во 2-ом микрорайоне Авана Аринджа; собственные дома кварталов “Дурян”, “Терян”, собственные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-16:00 жилые дома 20, 20/1, 20/2, 22, 10, 10а, 12 на улице Арцах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 42/2 на пр. Исакова, жилые дома 41, 43, 44 в кв. “Норашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 9-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3-7/1 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Бакунца, Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 10 на улице Шарури, жилые дома 26, 28, 28а, 28б на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), гражд. “К.Мкртчян”, ООО “Горнан”, гражд. “Д.Саргсян”, гражд. “Б.Карназян”, “Джраин Каруйцнер”, гражд. “А.Заргарян”, гражд. “А.Саакян”, общинная некоммерческая организация (НКО) "Озеленение и охрана окружающей среды", ООО “Секюрити Дрим”, ЗАО “Еркахлуйс”;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ара, Апна, Варданут, Артаван, Шенаван, Арагац и Цахкашен;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Ехегнаван, Арбат и Аргаванд;

10:00-16:00 частично село Зангакатун;

10:30-16:00 частично села Мргавет, Норашен и Верин Арташат;

14:30-16:00 частично село Ехегнаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Мартирос (Хин гюх);

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит, Джрвеж Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 частично собственные дома на улицах Кармир Банаки 35-50, Мясникяна 2-50, Наиряна 11-87, Раздана 1-33, Шаумяна 33-37, улицы Прошяна, Ашота Ерката, Орбели, Барекамутяна, Еленовка полностью, частично собственные дома на улицах Чаренца, Гегама, Азнавура в городе Севан; частично община Варсер, общинный муниципалитет Варсера, ЧП “Хусик Седракян”, насосная станция, национальный парк ‘Севан”, психиатрическая больница, ЗАО “ВЕОН Армения”, ООО “Ал.Григ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 Государственный Университет Гавара, областная прокуратура Гавара, частично улица Азатутяна, ущелье “Пепоян”, территория, прилегающая к магазину “Амен инч тан амар”, ЗАО ‘Гавараи бжшкакан кентрон” (“Гаварский мед.центр”);

в Тавушской области:

11:00-11:30 и 14:30-15:00 частично улицы Мясникяна, Саят-Нова, 26 Комисарнери и Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

11:00-15:00 улица Лермонтово в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Джрашен и Лернаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.