Понедельник, 12 Июля 2021 17:34

АрмИнфо.На перегоне Масис-Эчмиадзин 11 июля произошло столкновение пригородного электропоезда, следующего маршрутом Аракс-Ереван, с неустановленным транспортным средством на незаконно оборудованном переезде через железнодорожные пути.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, водитель грузового транспортного средства пытался переехать пути перед электропоездом на несанкционированном переезде, в результате чего поезд подвеской зацепил кузов автомобиля. Виновник происшествия скрылся с места ДТП. Об инциденте компания известила правоохранительные органы республики.

В связи с ростом случаев ДТП на железной дороге по вине водителей автотранспортных средств Южно-Кавказская железная дорога призывает автолюбителей в целях сохранения здоровья, жизни и имущества, быть бдительными при переезде через железнодорожные пути и строго соблюдать правила дорожного движения. Тем более призываем не пользоваться незаконными переездами, и пересекать пути лишь в отведенных и оборудованных для этого местах.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.