Понедельник, 12 Июля 2021 17:31

АрмИнфо.Вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию в организации, появление новых военных баз не отвечает интересам безопасности в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надо спрашивать не их (США) о том, какие планы у стран Центральной Азии, а соответствующие страны этого региона. Что касается других стран Центральной Азии - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, - (они) являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках", - сказал Лавров на пресс-конференции.

"Я не думаю, что интересам безопасности в этом регионе отвечало бы появление новых американских военных объектов в Центральной Азии", - подчеркнул глава МИД РФ, назвав показательным факт, что ни одна из центральноазиатских стран каких-либо обращений о необходимости провести соответствующие консультации в ОДКБ не подавала.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя перспективы появления баз США в Центральной Азии, усомнился, что какие-то страны региона заинтересованы в том, чтобы стать заложниками политики Штатов.

"Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Судана, передает РИА Новости.