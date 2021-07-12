Понедельник, 12 Июля 2021 17:30

АрмИнфо.Общеевропейская федерация ассоциаций, созданная с целью популяризации и защиты культурного наследия и природной среды Европы Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов выступили с совместным заявлением, призывающем к комплексной защите целостности, подлинности и разнообразия богатого мультикультурного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, основная цель этого заявления - способствовать организации независимой экспертной миссии в Нагорный Карабах и его окрестности для создания условий сохранения, находящегося под угрозой, мультикультурного и многоконфессионального наследия в регионе. Более того содействовать улучшению ситуации во имя мира в регионе, примирения и укрепления доверия на благо не только Армении и Азербайджана, но и всей Европы.

" Представители двух крупных европейских неправительственных организаций, занимающихся продвижением и охраной культурного наследия

- EUROPA NOSTRA и Европейской ассоциации археологов, а также активные члены Европейской ассоциации наследия, работающие в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, Советом Европы. и ЮНЕСКО, подтверждают, что "Вместе мы придаем важность комплексной защите целостности и разнообразия богатого культурного наследия Кавказского региона как многокультурного региона как Кавказа, так и всей Европы.

Таким образом, мы сожалеем и осуждаем любой акт повреждения, разрушения или искажения объектов культурного наследия, который произошел в результате конфликта или неуважения к какой-либо из культур, процветающих на Кавказе, особенно в /или вокруг всемирно известного Нагорного Карабаха. Основываясь на ряде международных и европейских документов, напоминаем, что такие действия явно недопустимы и незаконны.

И в контексте вызывающих тревогу обвинений в преднамеренном повреждении, разрушении и / или искажении культурного наследия с различных сторон, проведение всесторонних, объективных научных исследований богатого и разнообразного культурного наследия в регионе является неотложным приоритетом", - говорится в заявлении.

При этом Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов призывают как Азербайджан, так и Армению сотрудничать, выполнять обязательства, взятые в рамках международных структур.

В заключение вышеуказанные структуры предлагают свой богатый опыт и знания в области наследия, чтобы внести свой вклад в надлежащую защиту разнообразия культурного наследия в Нагорном Карабахе, прилегающих территориях, а также в других регионах Кавказа.

"Организации готовы работать со всеми заинтересованными сторонами для поддержки использования культурного наследия (материального или нематериального) в качестве моста между различными сообществами и в качестве вектора для построения уважения, доверия и диалога, необходимого для построения долгосрочного мира и процветания", - отмечается в заявлении. -