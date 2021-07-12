Понедельник, 12 Июля 2021 12:52

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян направил рабочую группу Защитника прав человека (ЗПЧ) в Сюниксую область из-за многочленных жалоб жителей региона на давление со стороны правоохранителей, в связи с прошедшими в стране внеочередными парламентскими выборами.

"В адрес Защитника прав человека РА поступили жалобы на то, что в последние дни правоохранительные органы задерживают различных жителей общины Горис Сюникской области и принуждают их к даче ложных показаний. Об этом также есть публикации в интернете, которые сегодня будут отправлены в прокуратуру для расследования", - сообщил Татоян.

По его словам, согласно жалобам жителей, они в разные периоды, в том числе и в 2021 году из общинных структур получали социальную помощь, однако, правоохранительные структуры, в том числе и сотрудники Полиции их безосновательно задерживают, лишают свободы на протяжении многих часов, заставляют давать показания. В частности, силовики заставляют жителей общины дать показания о том, что якобы они эту социальную помощь получили от главы Гориса, а также руководителей сел Караундж и Воротан в качестве избирательной взятки.

"Также есть сообщения о том, что жителей заставляют давать показания по ряду других вопросов. По словам жителей, они всегда получали социальную помощь, которая не имеет ничего общего с голосованием или отказом от голосования за действующего премьер-министра или главы другой политической силы. Согласно жалобам, женщины подвергаются особому давлению, звучат угрозы арестовать их и переместить в Ереван, или задержать супруга, в случае от отказа от дачи нужных показаний", - отмечает Омбудсмен.

В этой связи, с целью обеспечения защиты интересов жителей области, рабочая группа ЗПЧ отправится в Сюник, где встретится с жителями общин.

Сегодня сотрудники офиса Омбудсмена также посетят арестованных глав Каджарана, Воротана и Караунджан.

Отметим, что ночью стало известно и о задержании подавшего в отставку мэра Мегри Мхитара Закаряна. Его местонахождение пока не известно. Однако, ранее Центризбирком Армении дал разрешение на арест Закаряна. Все вышеперечисленные лица обвиняются в якобы даче избирательных взяток.