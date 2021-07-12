Понедельник, 12 Июля 2021 12:35

АрмИнфо. Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ и не получал приглашения от участников этой организации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.

"Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации", - сказал Асадов в ходе брифинга, передает РИА Новости.