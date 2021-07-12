Понедельник, 12 Июля 2021 12:34

АрмИнфо. В Степанакерте раскритиковали визит иностранных послов в оккупированный Шуши.

Так, глава МИД Арцаха Давид Бабаян в беседе с АрмИнфо выражая свое отношение к визиту дипломатов в оккупированный Шуши, назвал этот шаг неправильным как с этической, так и моральной точки зрения.

"Очень хорошо, что послы России, США и Франции - стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ - не согласились принять участие в этом фарсе. Наверное повторюсь, но считаю, что посещение иностранными дипломатами оккупированных территорий Арцаха, на фоне многочисленных жертв, той крови которая там пролилась - не правильно ни с этической, ни с моральной стороны. Или так они посылают месседж, что поощряют азербайджано-турецкую агрессию. Что им больше заняться нечем? То есть, получается, что они оправдывают подобное поведение азербайджано-турецкого тандема, они оправдывают агрессию совершенную против Арцаха", - сказал Бабаян, еще раз подчеркнув неприемлемость подобного поведения со стороны дипломатов иностранных государств.

Вместе с тем, он еще раз констатировал, что нагорно-карабахский конфликт является одним из сложнейших в мировой практике, и для его решения необходимо время. "Сейчас преждевременно говорить о каких-то подвижках в переговорном процессе по окончательному урегулированию конфликта. Но, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Арцах никогда и ни в каком статусе не будет в составе Азербайджана", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Арцаха.

Днями ранее, послы 46 государств, в то числе и из дружественных для Армении стран, посетили оккупированный Азербайджаном армянский город Шуши. Так, оккупированный Шуши посетили послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

От участия в визите отказались лишь послы стран сопредседателей МГ ОБСЕ - Росси, США и Франции. Этот шаг дипломатов трех мировых держав вызвал негативную реакцию Баку.

Напомним, что армянский Шуши перешел под контроль Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года. Сегодня Азербайджан своим действия пытается полностью стереть след армянского присутствия в этом древнем армянском городе. Искажается история не только исторических зданий, но и религиозных построек.