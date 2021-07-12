Понедельник, 12 Июля 2021 12:33

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 3 516 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 71 человека (2%), выздоровело - 73, скончалось - 3.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 12 июля фактическое лечение в Армении получают 3 073 пациента.

В общей сложности в стране зарегистрировано 226 459 случаев заражения коронавирусом (18,3%), выздоровел 217 731 человек (96,1%), скончалось - 4 547 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 238 211 тестов на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у больных диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1108 (0,5%).