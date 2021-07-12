Понедельник, 12 Июля 2021 12:32

АрмИнфо. Рассматривая, предлагаемые Евросоюзом, направления для инвестирования предоставляемых финансовых средств, становится ясно, что одной из основных целей данной программы поддержки является превращение Армении в транзитную страну. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Направленность данных программ проявляется достаточно четко - это стимулирование социально-экономического развития Армении, поддержка завершения строительства транспортного коридора "Север-юг", развития юга страны, в целом. Таким образом, стимулированием развития коммуникационной составляющей нашей экономики Евросоюз предоставляет Армении возможность стать транзитной страной со всеми сопутствующими и исходящими из этого выгодами и возможностями", - заметил он.

В пятницу находящийся в Армении еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Оливер Вархели сообщил о намерении Брюсселя увеличить пакет финансовой помощи Армении с 1,5 до 2,6 миллиардов евро. Предполагается, что предоставляемое финансирование пойдет на реализацию пяти первоочередных программ с целью достижения экономического роста, создания новых рабочих мест, поддержки экономического развития Армении. Средства будут направлены на поддержку МСБ, на содействие социально-экономическому развитию и развитию коммуникаций, строительство трассы "Север-Юг", в сферу информационных технологий, укрепление южных регионов Армении, в целом.

В целом, политолог рассматривает 5 пунктов программы поддержки ЕС как тесно переплетенные, взаимосвязанные и направленные на общее развитие страны в соответствии с заключенным между Арменией и ЕС Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. При этом, он считает важным готовность Брюсселя увеличить финансирование реализации данных программ с полутора до 2,6 млрд. евро, особенно с учетом возникновения перед Арменией новых проблем с безопасностью.

В этом свете, Григорян подчеркнул, что, к примеру, посредством создания новых рабочих мест в южных районах страны, станет возможным удержать людей от трудовой или даже постоянной миграции. Строительство же новых дорог и коммуникаций, отдаляющих население Сюника от новоявленных соседей - азербайджанцев, позволит существенно понизить уровень напряжения в регионе, в целом. Коммуникации вдали от границы с Азербайджаном, на его взгляд, позволят чувствовать себя в безопасности в первую очередь местное население. А уже потом обеспечат безопасность передвижения остальным гражданам страны.

"Могу сказать, что лучшего периода для оказания подобной дружественной помощи просто не могло быть. Наша страна сегодня действительно находится в весьма тяжелом положении. Также понятно, что все эти программы утверждались в тесном сотрудничестве с правительством Армении. И именно его призывы сыграли немалую роль в том, что эта столь важная для всех нас поддержка была оказана именно сейчас. Более того, я надеюсь, что помощь ЕС станет мессиджем некоторым странам, которым, на первый взгляд, следовало бы поддержать Армению первыми. И это найдет свое практическое выражение", - подытожил Григорян.