Понедельник, 12 Июля 2021 12:31

АрмИнфо. На территории Армении с интервалом около часа произошло два землетрясения.

Так, согласно МЧС РА, первое землетрясение с магнитудой 3 произошло в 14:42 по местному времени в 12 км на северо-восток от села Бавра Ширакской области РА. Очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составили 4 балла. Землетрясение ощутили жители Ашотцка и Бавры Ширакской области РА, а также села Мецаван Лорийской области силой в 3 балла.

Второй землетрясение магнитудой в 2.8 сейсмические службы МЧС РА зафиксировали 11 июля в 15:27 по местному времени в 12 км на юго-восток от села Елпин Вайоцдзорской области РА. Очаг залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

Землетрясение ощущалось с силой в 3 балла в Елпине, а также соседних селах - Ринд, Чива и Арени.