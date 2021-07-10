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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля при рассмотрении дела об оспаривании результатов досрочных выборов 20 июня.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Конституционного суда. Ходатайство было отклонено в связи с тем, что статья 52 Конституционного закона "О Конституционном суде" устанавливает процессуальную процедуру выступления стороны в качестве свидетеля, а президент Республики Армения не имеет процессуального статуса по данному делу.
Напомним, что соответствующее ходатайство накануне представил член КС Грайр Товмасян. Судья считает, что президенту Армении следует разъяснить обстоятельства, при которых он решил назначить внеочередные выборы 20 июня, в день, который ранее был объявлен премьер-министром.
Отметим также, что с 9 июля текущего года Конституционный суд рассматривает жалобы блока "Армения", блока "Честь имею", партий "Зартонк" и "Айоц Айреник", требующих признать недействительными решение Центральной избирательной комиссии от 27 июня о результатах прошедших в стране выборов. В качестве ответчика выступают ЦИК, прокуратура, полиция и Национальная комиссия по телевидению и радио (НКТР). Третьей стороной является партия "Гражданский договор"
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|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
|За сутки в Армении подтвердилось 140 новых случаев заражения коронавирусом
|ОДКБ не видит необходимости отправлять войска на таджикско-афганскую границу
|IDBank присоединился к исполнению желаний детей
|Глава Караунджа арестована
|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
|Летний лагерь с железнодорожными традициями вновь открыл свои двери для детей ЮКЖД
|Дипломат: Процессы вокруг Армении и Арцаха противоречат глубинным интересам России
|Прогноз: Будущее Южного Кавказа по-прежнему чревато непредсказуемостью
|Проведена презентация Tуркменистана для итальянских компаний
|В Армении наблюдается ускорение темпов роста распространения коронавируса
|Путин Пашиняну: Решение сложных, острых и чувствительных вопросов можно только при обеспечении возможности эффективно работать
|Таджикистан запросил помощь у ОДКБ в связи с вызовами со стороны Афганистана
|Франсуа Пупони возглавит Круг дружбы "Франция-Арцах"
|Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
|В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
|Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
|Сергей Копыркин намерен и далее знакомиться с ситуацией в приграничных регионах Армении
|В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
|История успеха- Тренировки на свежем воздухе
|Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
|С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
|Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
|Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
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