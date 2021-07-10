Суббота, 10 Июля 2021 13:42

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля при рассмотрении дела об оспаривании результатов досрочных выборов 20 июня.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Конституционного суда. Ходатайство было отклонено в связи с тем, что статья 52 Конституционного закона "О Конституционном суде" устанавливает процессуальную процедуру выступления стороны в качестве свидетеля, а президент Республики Армения не имеет процессуального статуса по данному делу.

Напомним, что соответствующее ходатайство накануне представил член КС Грайр Товмасян. Судья считает, что президенту Армении следует разъяснить обстоятельства, при которых он решил назначить внеочередные выборы 20 июня, в день, который ранее был объявлен премьер-министром.

Отметим также, что с 9 июля текущего года Конституционный суд рассматривает жалобы блока "Армения", блока "Честь имею", партий "Зартонк" и "Айоц Айреник", требующих признать недействительными решение Центральной избирательной комиссии от 27 июня о результатах прошедших в стране выборов. В качестве ответчика выступают ЦИК, прокуратура, полиция и Национальная комиссия по телевидению и радио (НКТР). Третьей стороной является партия "Гражданский договор"