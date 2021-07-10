Суббота, 10 Июля 2021 11:54

АрмИнфо. Мэр Каджарана Манвел Парамазян арестован на 2 месяца. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член блока "Армения" Елизавета Петросян, добавив, что соответствующее решение было принято столичным судом.

Напомним, 9 июля Манвелу Парамазяну было предъявлено обвинение по признакам ч. 3 ст. 38-178, ч. 4 ст. 311, ч. 2 ст. 154.2 УК Армении. Парамазян не принимает инкриминируемые ему деяния, считая их политическим преследованием. Днем ранее, в доме Парамазяна и в машине прошли обыски.

Заметим также, что это уже третий глава Органа Местного самоуправления, заключенный под стражу.. Ранее были арестованы главы сел Караундж и Воротан Сюникской области РА. Все они обвиняются в даче избирательной взятки. Глава общины Горис был вызван в Специальную следственную службы, затем отпущен на свободу. Также стало известно, что накануне подал в отставку и глава Мегри Мхитар Закарян. Заметим, что все вышеуказанные лица являются сторонниками оппозиционного блока "Армения". В связи с этими задержаниями, с заявлением выступил блок "Армения", назвав эти действия властей Армении политическим преследованием, которое началось еще в период предвыборной кампании.