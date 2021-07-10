Суббота, 10 Июля 2021 11:32

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе поездки в юго-восточную провинцию Диярбакыр заявил о недопустимости фальсификации истории страны.

И в этом связи турецкий лидер не нашел ничего лучше, как исказить историю и обвинить армян "в истреблении курдов в Анатолии в начале 20-ого века". Он в частности заявил, что якобы и местные, и зарубежные историки в один голос заявляют о том, что "армянские отряды в 1915 году вырезали в Анатолии только до миллиона безоружных этнических курдов", правда так и не удосужился указать хотя бы имении одного из них.

Он также умолчал, что существует множество документальных фактов, свидетельствующих об истреблении как минимум 1,5 миллион армян в Османской империи в начале 20-ого века на своих исторических территориях в Западной Армении, и изгнании миллионов.

"И эти лица [представители Демпартии народов - HDP], игнорируя факты и реалии, пытаются бесстыдно добиться признания лжи о геноциде армян. Они настолько далеки от истории и собственной идентичности, что опустились до того, что восхищаются убийцами своих предков", - сказал Эрдоган, при этом забыв, что не в начале прошлого столетия, а прямо сейчас, турецкие власти без зазрения совести истребляют этнических курдов не только в самой Турции, на и в других странах Ближневосточного региона.

Президент Турции также заверил, что вся риторика сторонников HDP основана "на обмане и популизме".

"Утверждения об отсутствии связи между HDP и террористами РКК - это еще одна ложь. Представители этой партии играют на чувствах рядовых граждан", - сказал президент.

Это заявление Эрдогана волей или неволей напомнили о старой арабской поговорке "Враг моего врага - мой друг", которой могла бы воспользоваться Армения при реализации своей внешнеполитической повестки.