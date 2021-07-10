Суббота, 10 Июля 2021 11:14

АрмИнфо.Армения заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян заявил в ходе встречи с делегацией, возглавляемой комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, приветствую визит в Ереван делегации, возглавляемой Еврокомиссаром, Пашинян, отметив, что он рассматривается в качестве заинтересованности ЕС в развитии сотрудничества с Арменией.

По словам и.о. главы армянского правительства, после кризиса, вызванного развязанной Азербайджаном 44-дневной войной, в Армении прошли досрочные парламентские выборы, которые, по мнению международных наблюдателей, соответствовали демократическим стандартам.

"По сути, впервые в нашей стране демократические процессы стали средством выхода из кризиса, поскольку выборы в Армении обычно вызывали кризисы. Таким образом, в нашей стране образовался очень важный институт - институт выборов. Он состоялся также благодаря содействию ЕС", - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьера РА с удовлетворением подчеркнул, что

ЕС продолжает выражать готовность поддерживать программы, направленные на развитие Армении. По его словам, программы направлены на укрепление демократических институтов, стимулирование экономики, развитие малого и среднего бизнеса и становление гражданина как института. "Высоко ценим ощутимый пакет программ, направленных Евросоюзом на прогресс Армении, который мы оцениваем как ответ на необратимые демократические процессы, происходящие в республике", -

сказал он. В свою очередь Вархели выразил надежду, что глобальный кризис обусловленный пандемией коронавируса подходит к концу, и стороны смогут приступить к реализации программ, направленных на посткризисное будущее.

"Мы хотим участвовать в развитии демократических институтов Армении и

восстановлении экономики. Не жалея сил, готовы внести свой вклад в

беспрецедентное экономическое и социальное восстановление вашей

страны в сотрудничестве с правительством Армении", - сказал

Еврокомиссар, подчеркнув, что в ближайшее время они будут работать с армянской стороной над крупномасштабными экономическими и инвестиционными проектами, в рамках приоритетов правительства Армении

В этом ключе он сообщил, что 1,6 миллиардов евро из общего пакета в 2,6 миллиарда, предусмотренных для Армении будут направлены на реализацию 5 программных направлений: укрепление демократии, продвижение экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетика, инфраструктурные сферы и т. Д.

"Благодаря этим крупным инвестициям мы можем добиться больших изменений. Это значимые и масштабные проекты, которые мы вместе можем воплотить в жизнь ", - сказал Вархели.

Еврокомиссар также заявил о готовности ЕС оказать помощь в преодолении региональных вызовов, достижении взаимосвязанности и экономической интеграции.

Европейский чиновник добавил, что ЕС посредством новых программ будет способствовать восстановлению регионов, пострадавших в ходе 44-дневной войны, содействовать борьбе с коронавирусом, в том числе путем предоставления вакцины и признания сертификатов вакцинаций.

В этой связи Пашинян отметил эффективную реализацию крупного инвестиционного пакета, предоставленного ЕС армянской стороне, добавив, что предстоящий саммит программы Восточного партнерства придаст новый импульс сотрудничеству Армения- ЕС, включая процесс либерализации визового режима и обеспечения дальнейшего применения системы GSP +.

Исполняющий обязанности премьер-министра РА также коснулся послевоенной ситуации, подчеркнул важность обеспечения возвращения армянских военнопленных и высоко оценил личный вклад Европейского Союза, в частности президента Европейского Совета Шарля Мишеля, в возвращении 15 военнопленных в предвыборный период. Он сообщил о готовности Армении осуществлять гуманитарные шаги и указал на важность последовательных шагов международного сообщества по сохранению исторического и культурного наследия Нагорного Карабаха.

Подводя итоги встречи, и.о. премьер-министра подчеркнул, что, предложенный Евросоюзом Армении большой пакет, рассматривается правительством РА не столько как возможность привлечь большие финансовые ресурсы, сколько как внедрение европейских ценностей в стране.