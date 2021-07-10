Суббота, 10 Июля 2021 11:13

АрмИнфо. По совместной инициативе Европейской армянской федерации за справедливость и демократию (EAFJD) и бельгийской франкоязычной группы дружбы с Арцахом были выделены необходимые денежные средства для ремонта средней школы села Храморт в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба "Ай Дат", благодаря этому финансовому содействию будут выполнены внешние и внутренние работы, будет построен новый санузел и современная, хорошо оборудованная школьная столовая, классы будут модернизированы и преобразованы, также будет установлена новая система отопления. Проект будет реализован в рамках программы "Школьная продленка" при сотрудничестве с Правительством Республики Арцах. Программа направлена на использование совместной работы, досуга и подготовки к домашнему заданию для повышения качества образования, устранения условий неравенства в отношении поддержки домашних заданий со стороны родителей, создания новых возможностей для социализации и трудоустройства, сбалансированное ежедневное питание учащихся, преодоление неравенства в развитии между городом и деревней и повышение привлекательности регионов Арцаха для жителей города.

"Очень важно залечить раны Арцаха после этой разрушительной войны, навязанной Азербайджаном. Дети особенно уязвимы в таких ситуациях. Мы надеемся, что этот проект станет шагом к улучшению условий обучения местных детей и обеспечит им светлое будущее. Наш долг - способствовать этому, и мы продолжим нашу деятельность в этом направлении", - сказал президент EAFJD Каспар Карампетян.