Суббота, 10 Июля 2021 11:12

АрмИнфо. Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели на встрече с президентом Армении Армен Саркисянотм отметил, что цель его визита - подчеркнуть важность для Европейского союза отношений и партнерства со странами Южного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

В свою очередь президент РА, приветствуя визит возглавляемой комиссаром делегации в Армению, в частности сказал: "Мы ценим наших друзей и поддержку, которую мы получаем от них. Особенно сейчас в тяжелые для Армении дни. Наша страна пытается выйти из тяжелой послевоенной ситуации. Я настроен оптимистично, я думаю, что мы наконец-то сможем решить все проблемы".

Собеседники коснулись ситуации в регионе после войны, возникших гуманитарных проблем, говорили о возможной поддержке Евросоюза. Вархели сказал, что Европейский Союз придает важность региональной стабильности и готов содействовать установлению долгосрочного и прочного мира. Собеседники также затронули перспектив развития и углубления и сотрудничества Армения-ЕС в различных направлениях.

Еврокомиссар отметил, что ЕС предлагает Армении большой экономический и инвестиционный пакет, вокруг которого была проделана долгая и серьезная работа, реализация которой является хорошей возможностью для экономического и социального восстановления и преодоления кризиса. Он также подчеркнул готовность ЕС помочь в преодолении региональных вызовов, экономической интеграции.

Касаясь крупного инвестиционного пакета, предоставленного Армении Евросоюзом, Саркисян сказал, что он создает хорошие возможности для РА, но его эффективность будет зависеть от точной и целенаправленной реализации.

Президент особо выделил развитие перспективных направлений, в частности, внедрение новейших технологий и проектов, направленных на продвижение областей искусственного интеллекта. В этом контексте они также рассказали о возможностях сотрудничества в рамках президентской инициативы <АТОМ> (Advanced Tomorrow).

Оливер Вархей отметил, что они готовы работать с Арменией в борьбе с коронавирусом, включая предоставление новых вакцин, признание сертификатов на вакцины и другие области.