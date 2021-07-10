Суббота, 10 Июля 2021 11:11

АрмИнфо.Новоназначенный посол Австралии в РА Грэм Михан (резиденция - Москва) вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.

Как сообщает перс-служба главы РА, Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов, выразив уверенность, что посол приложит усилия для активизации двусторонних отношений. Президент Армении отметил, что две дружественные страны обладают большим потенциалом развития взаимодействия и подчеркнул, что можно сделать большее для развития и стимулирования армяно-австралийских отношений. Президент Саркисян, в частности, выделил сферы науки и высоких технологий, культуру и туризм.

Собеседники сошлись во мнении, что армянская община Австралии является своеобразным мостом между двумя странами и играет важную роль в деле развития двустороннего сотрудничества.

Грэм Михан отметил, что готов сделать всё возможное для укрепления и углубления связей между Арменией и Австралией.