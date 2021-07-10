|Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения транспорта через Лачинский коридор
|Президент Армении не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля
|В Армении 150 новых случая инфицирования коронавирусом
|Мэр Каджарана арестован на 2 месяца
|"Враг моего врага - мой друг": Армяне вновь стали мишенью нападок Эрдогана
|Евросоюз инвестирует в Армению 2,6 млрд евро
|Армяне Европы отремонтируют школу в карабахском селе Храморт
|Еврокомиссар рассказал президенту Армении о целях визита на Южный Кавказ
|У Австралии новый посол в Армении
|Задержан глава Воротана
|Никол Пашинян на встрече с президентом Арцаха акцентировал проблему уточнения статуса Арцаха
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Состоялись политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Kоролевства Mарокко
|Акция для переводов с карты на карту для держателей карт Visa Конверс Банка в новом формате
|Политик: Армения обязана сделать цивилизационный выбор
|Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства
|Москва напрямую не связывает ситуацию, сложившаяся на границе Армении и Азербайджана с карабахским урегулированием
|С 23 июля будут запущены прямые рейсы из Эйндховена в Ереван
|Артур Давтян рассказал Христосу Якумопулосу о гуманитарных последствиях Арцахской войны, нарушений основных прав и свобод человека
|Вархели: Евросоюз готов оперативно осуществить крупные инвестиции по быстрому восстановлению экономики Армении
|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
|За сутки в Армении подтвердилось 140 новых случаев заражения коронавирусом
|ОДКБ не видит необходимости отправлять войска на таджикско-афганскую границу
|IDBank присоединился к исполнению желаний детей
|Глава Караунджа арестована
|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
|Летний лагерь с железнодорожными традициями вновь открыл свои двери для детей ЮКЖД
|Дипломат: Процессы вокруг Армении и Арцаха противоречат глубинным интересам России
|Прогноз: Будущее Южного Кавказа по-прежнему чревато непредсказуемостью
|Проведена презентация Tуркменистана для итальянских компаний
|В Армении наблюдается ускорение темпов роста распространения коронавируса
|Путин Пашиняну: Решение сложных, острых и чувствительных вопросов можно только при обеспечении возможности эффективно работать
|Таджикистан запросил помощь у ОДКБ в связи с вызовами со стороны Афганистана
|Франсуа Пупони возглавит Круг дружбы "Франция-Арцах"
|Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
|В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
|Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
|Сергей Копыркин намерен и далее знакомиться с ситуацией в приграничных регионах Армении
|В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
|История успеха- Тренировки на свежем воздухе
|Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
|С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
|Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
|Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
|Читать больше
АрмИнфо.Новоназначенный посол Австралии в РА Грэм Михан (резиденция - Москва) вручил верительные грамоты президенту Армении Армену Саркисяну.
Как сообщает перс-служба главы РА, Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов, выразив уверенность, что посол приложит усилия для активизации двусторонних отношений. Президент Армении отметил, что две дружественные страны обладают большим потенциалом развития взаимодействия и подчеркнул, что можно сделать большее для развития и стимулирования армяно-австралийских отношений. Президент Саркисян, в частности, выделил сферы науки и высоких технологий, культуру и туризм.
Собеседники сошлись во мнении, что армянская община Австралии является своеобразным мостом между двумя странами и играет важную роль в деле развития двустороннего сотрудничества.
Грэм Михан отметил, что готов сделать всё возможное для укрепления и углубления связей между Арменией и Австралией.
|Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения транспорта через Лачинский коридор
|Президент Армении не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля
|В Армении 150 новых случая инфицирования коронавирусом
|Мэр Каджарана арестован на 2 месяца
|"Враг моего врага - мой друг": Армяне вновь стали мишенью нападок Эрдогана
|Евросоюз инвестирует в Армению 2,6 млрд евро
|Армяне Европы отремонтируют школу в карабахском селе Храморт
|Еврокомиссар рассказал президенту Армении о целях визита на Южный Кавказ
|У Австралии новый посол в Армении
|Задержан глава Воротана
|Никол Пашинян на встрече с президентом Арцаха акцентировал проблему уточнения статуса Арцаха
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Состоялись политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Kоролевства Mарокко
|Акция для переводов с карты на карту для держателей карт Visa Конверс Банка в новом формате
|Политик: Армения обязана сделать цивилизационный выбор
|Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства
|Москва напрямую не связывает ситуацию, сложившаяся на границе Армении и Азербайджана с карабахским урегулированием
|С 23 июля будут запущены прямые рейсы из Эйндховена в Ереван
|Артур Давтян рассказал Христосу Якумопулосу о гуманитарных последствиях Арцахской войны, нарушений основных прав и свобод человека
|Вархели: Евросоюз готов оперативно осуществить крупные инвестиции по быстрому восстановлению экономики Армении
|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
|За сутки в Армении подтвердилось 140 новых случаев заражения коронавирусом
|ОДКБ не видит необходимости отправлять войска на таджикско-афганскую границу
|IDBank присоединился к исполнению желаний детей
|Глава Караунджа арестована
|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
|Летний лагерь с железнодорожными традициями вновь открыл свои двери для детей ЮКЖД
|Дипломат: Процессы вокруг Армении и Арцаха противоречат глубинным интересам России
|Прогноз: Будущее Южного Кавказа по-прежнему чревато непредсказуемостью
|Проведена презентация Tуркменистана для итальянских компаний
|В Армении наблюдается ускорение темпов роста распространения коронавируса
|Путин Пашиняну: Решение сложных, острых и чувствительных вопросов можно только при обеспечении возможности эффективно работать
|Таджикистан запросил помощь у ОДКБ в связи с вызовами со стороны Афганистана
|Франсуа Пупони возглавит Круг дружбы "Франция-Арцах"
|Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
|В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
|Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
|Сергей Копыркин намерен и далее знакомиться с ситуацией в приграничных регионах Армении
|В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
|История успеха- Тренировки на свежем воздухе
|Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
|С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
|Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
|Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
|Читать больше
|Прогноз: Будущее Южного Кавказа по-прежнему чревато непредсказуемостью
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
|Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
|Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности