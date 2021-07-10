Суббота, 10 Июля 2021 10:54

АрмИнфо.Административный руководитель населенного пункта Воротан Сюникской области Сурен Оганджанян задержан. Об этом сообщает пресс-служба СК Армении.

Согласно источнику, глава Воротана задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 154 Уголовного кодекса РА.

Отмечается, что в ходе проведенных сегодня в доме и офисе Огаджаняна обысках было обнаружено оружие и боеприпасы, законность хранения которых сейчас проверяется.

Также отмечается, что в ходе следственных мероприятий, проведенных рамках возбужденного уголовного дела, были получены данные, что глава поселка Воротан Гориской общины Сюникской области в 2021 году, в преддверии парламентских выборов 20 июня организовал встречи с жителями того же села, на которых также присутствовал глава общины Гориса Аруш Арушанян.

Согласно СК РА, глава Воротана предложил жителям подать заявление о социальной помощи главе Гориской общины, заверив, что они останутся довольны. В результате 31 человек подали заявления, которые были удовлетворены и.о. главы общины Горис 09.06.2021.

"Выяснилось, что большинство заявителей были членами семьи главы Воротана. В то же время была получена информация о том, что глава села Воротан проинформировал некоторых граждан о том, что в случае оказания социальной помощи необходимо участвовать в указанных выборах и голосовать за блок "Армения".

Полученные фактические данные о предоставлении социальной помощи жителям по решению исполняющего обязанности главы общины Гориса накануне парламентских выборов также содержат положения, предусмотренные частью 1 и 2 статьи 154.2 УК РА (дача и взятие избирательной взятки). В этой связи 8 июля было возбуждено новое уголовное дело, которое направлено в Специальную следственную службу", - сообщили в СК РА