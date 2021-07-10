Суббота, 10 Июля 2021 10:42

АрмИнфо.Основной проблемой повестки дня стоит вопрос уточнения статуса Арцаха. Об этом на сегодняшней встрече в правительстве Армении с президентом Арцаха Араиком Арутюняном заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как говорится в правительственном сообщении, это была первая встреча между руководителями Армении и Арцаха после внеочередных парламентских выборов в Армении и рабочего визита Пашиняна в Москву.

Пашинян напомнил Арутюняну о его обещании тщательно расследовать все обстоятельства 44-х дневной войны. <Но считаю важным отметить, что после нее мы вместе приложили достаточно серьезные усилия для восстановления нормальной жизни в Арцахе. За это время у нас были десятки рабочих встреч. И я очень доволен уровнем нашего сотрудничества, решениями, которые были приняты и я считаю их достаточно эффективными>, - подчеркнул Пашинян. По его словам, есть и стратегические программы в социально-экономической сфере, которые предстоит обсудить в ближайшее время.

Как отметил Пашинян, вопрос об уточнении статуса Арцаха безусловно остается в повестке дня. <И мы должны отметить, что после 9 ноября сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали заявление, по сути, зафиксировав эту повестку дня как рабочую. И мы тоже должны прояснить, что мы должны здесь делать, постараться принять определенную стратегию в новой ситуации, указать пути достижения наших целей>, - отметил премьер. В свою очередь, Араик Арутюнян, поздравив Пашиняна победой на выорах, подчеркнул, что реализация обсуждаемых программ придадут импульс социально-экономическому развитию Арцаха. <Мы должны объединить армян вокруг Арцаха. Конечно, на протяжении многих лет, десятилетий армяне всегда были на стороне Арцаха, они всегда поддерживали, но сегодня, как никогда, нам нужно великое единство, и мы добьемся успеха>, - сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что благодаря социальным программам, реализуемым правительством Армении, удалось вывести Арцах из состояния шока. <Сегодня социальная политика позволяет с уверенностью констатировать, что нет семьи, которая не была бы в центре внимания, и все это однозначно только за счет денег, предоставленных правительством Армении. А деньги, собранные Всеармянским фондом <Айастан>, уже начали тратиться на жилищное строительство и развитие инфраструктуры. Сегодня Арцах - это большая стройка. Программы должны быть продолжены, прежде всего, жилищное строительство, что является нашей главной задачей. Сегодня проблема обеспечения людей жильем настолько остра, что сдавать одну квартиру в день недостаточно. Для реализации задуманного нам нужно ежедневно сдавать в эксплуатацию 4-5 квартир. Поэтому важно чтобы каждый армянин согласно жилищной программе, мог бы поучаствовать в ее реализации>, - отметил президент Арцаха.

И, тем не менее, как считает Арутюнян, самым важным вопросом в Арцахе является вопрос безопасности и статуса. <К счастью, Минская группа ОБСЕ не изменила принцип статуса, который был до войны. Мы должны стремиться сохранить это в повестке дня. Все ваши заявления, наши заявления о том, что об отходе с пути к независимости Арцаха не может быть и речи, показывают, что мы должны продолжать нашу борьбу. Что касается безопасности, хочу вас заверить, что за ситуацией совместно следят Армия обороны и миротворцы. География действительно сложна, но, к счастью, это не стало серьезной проблемой. Сегодня идет сбор урожая, несмотря ни на что. На текущей линии соприкосновения ведутся работы по восстановлению инфраструктуры>.