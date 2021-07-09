Пятница, 9 Июля 2021 22:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 8, 10 на пр. Багратуняца, жилые дома 93, 93а на улице Арагаца, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 112 на улице А.Аветисяна, собственные дома на переулке Папазяна и на 2-ом переулке Папазяна, собственные дома на улице Ковкасян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 на улице Сундукяна, жилые дома 16, 16/1 на улице Гр.Кочара, жилой дом 15/4 на улице Сундукяна, жилые дома 3-7/1 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Бакунца, Гюльбенкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 7-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Шагап;

10:00-14:00 частично села Хачпар и Азаташен;

10:30-14:30 частично село Бурастан;

10:00-16:00 частично села Таперакан и Ерасх;

10:30-16:00 частично село Шагап;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично села Гладзор и Шатин; село Гетап;

10:00-15:00 частично село Хачик;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Гегашен, Балаовит и Гарни;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։30 абоненты частных домов на улицах Наирян 129-153, Налбандяна 24-35, Саят-Новы 4-10, Сюняц 13, квартал ‘Гомадзор” полностью, Телестанция, кооператив “Марс”, ООО “Эрлиан”, Узел связи, резервное питание отделения Полиции Севана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), солнечные станции “Арсан-1’, “Арсан-2”, теплица “Грин фармер” в городе Севан;

10։00–16։00 общины Цовинар, Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 поселки Роботнер и Джеки;

11:00-17:00 село Шаумян;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Сараландж, Арич, Наапетаван, Аревшат, Спандарян и Геганист в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:30-17:00 село Ацаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.