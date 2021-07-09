Пятница, 9 Июля 2021 22:03

АрмИнфо.8 июля 2021 года в режиме видеоконференции состоялись туркмено-марокканские политические консультации.

Туркменскую делегацию возглавил - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а марокканскую – Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Королевства Марокко Насер Бурита.

В ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Подчёркнута результативность визита Министра иностранных дел Рашида Мередова в Марокко в марте 2020 года в соответствии с поручениями Президента Туркменистана о необходимости расширять конструктивные связи со странами африканского континента.

Стороны отметили важность двусторонних соглашений, подписанных в ходе упомянутого визита и договорились активизировать диалог для доработки дополнительных документов в области внешнеполитического сотрудничества, транспорта, образования, науки и других.

Министры выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также подчеркнули эффективность взаимодействия в рамках международных структур, в первую очередь ООН. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестке дня.

В ходе консультаций выражена заинтересованность двух стран в развитии торгово-экономических связей. Нефтегазовая и химическая сферы, текстильная промышленность, перерабатывающие отрасли промышленности, сельское хозяйство и туризм названы среди приоритетных направлений сотрудничества. В этой связи рассмотрены возможности создания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны отметили важность организации встреч между профильными министерствами и ведомствами двух стран с участием представителей деловых кругов для продвижения данного процесса.

Также обсуждались возможности расширения культурно-гуманитарных связей. Была отмечена значимость расширения взаимодействия и обмена опытом по линии медицины и здравоохранения.

По итогам переговоров стороны подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Королевства Марокко на 2022 – 2023 годы.