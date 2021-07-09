Пятница, 9 Июля 2021 21:58

АрмИнфо.Конверс Банк, вместе с международной платежной системой Visa, продолжает свою акцию для переводов с карты на карту в другом формате. В рамках кампании до 31.07.2021 включительно 10 держателей карт, совершивших или получивших наибольшее количество переводов с карты на карту с использованием платежных карт VISA, в том числе выпущенных за пределами Армении, получат 2 билета в Yerevan Park.

Переводы можно осуществлять через Платежный портал Конверс Банка и систему Мобильного Банкинга.

Отметим, что предыдущая акция по переводам с карты на карту международной платежной системы Visa завершилась 26 июня. В рамках кампании финансовое учреждение предложило держателям карт Visa, выпущенных армянскими банками, осуществить перевод с карты на карту или получать переводы на любую карту VISA, выпущенную за пределами Армении, и получить кэшбэк в размере 1000 драмов.

Подробности: https://benefits.conversebank.am/en/current-promotions/item/2021/07/01/Visadirect_YerevanPark_Tickets/