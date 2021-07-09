Пятница, 9 Июля 2021 14:37

АрмИнфо. Вопросы с упрочнением региональной безопасности активно обсуждаются с армянскими партнерами в различных форматах, и основной для этого сотрудничества служат различные соглашения и договоренности, которые были оформлены по двусторонней линии. Об этом 9 июля в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь перспектив расширения 102-ой российской военной базы в РА.

"Что касается расширения присутствия российских военных объектов, то это всё- таки компетенция Минобороны России", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о карабахском урегулировании, представитель МИД России напомнила, что этот вопрос комплексно обсуждался 7 июля на встрече лидеров Армении и России в Москве.

"Подтверждена важность реализации трехсторонних заявлении лидеров от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года. Россия готова вносить вклад в налаживание мирной жизни в Нагорном Карабахе, доверия между Ереваном и Баку, а также устранения взаимных раздражителей", - сказала она, напомнила, что и.о. премьер- министра РА лично поблагодарил президента РФ за содействие в процессе возвращения военнопленных.

В этом ключе она напомнила, что после подписания трехстороннего заявления была осуществлена передача 97 пленных- 81 армянской стороне, 16 - азербайджанской.

При этом она с сожалением констатировала, что не удается пока до конца решить ни вопрос передачи всех военнопленных, ни приоритетный для Баку вопрос, связанный с картами минных поле. Захарова еще раз напомнила, что позиция России по этим вопросу однозначна, реализация их без каких-либо предусловий или увязок. Она также подчеркнула, что ситуация в зоне действия миротворческого контингента стабильная.

Касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границы, представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва не считает, что ситуация, сложившаяся на границе двух стран, напрямую связана с нагорно-карабахским урегулированием, а скорее является следствием отсутствия правового оформления границы.

"Общий фон, безусловно, усугубляет дефицит взаимного доверия сторон, это действительно так. Мы неоднократно подчеркивали, что в качестве устойчивого и долгосрочного решения данной проблемы видим скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы оказывать необходимое консультативное содействие, и в настоящее время продолжаются контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб, в том числе в целях деэскалации напряженности", - сказала она.

При этом Захарова не стала отвечать на вопрос о том, против кого направлена Шушинская декларация, подписанная между Азербайджаном и Турцией в июне текущего года, отметив, что глава МИД РФ Сергей Лавров 30 июня в Анталье подробно прокомментировал этот вопрос.