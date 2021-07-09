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АрмИнфо. С 23 июля будут запущены прямые нерегулярные рейсы из голландского города Эйндховен в Ереван.
Как сообщает посольство Армении в Нидерландах, рейсы будут выполняться с частотой раз в неделю. Билеты можно приобрести на сайте aviadrom.travel.
|Политик: Армения обязана сделать цивилизационный выбор
|Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства
|Москва напрямую не связывает ситуацию, сложившаяся на границе Армении и Азербайджана с карабахским урегулированием
|С 23 июля будут запущены прямые рейсы из Эйндховена в Ереван
|Артур Давтян рассказал Христосу Якумопулосу о гуманитарных последствиях Арцахской войны, нарушений основных прав и свобод человека
|Вархели: Евросоюз готов оперативно осуществить крупные инвестиции по быстрому восстановлению экономики Армении
|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
|За сутки в Армении подтвердилось 140 новых случаев заражения коронавирусом
|ОДКБ не видит необходимости отправлять войска на таджикско-афганскую границу
|IDBank присоединился к исполнению желаний детей
|Глава Караунджа арестована
|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
|Летний лагерь с железнодорожными традициями вновь открыл свои двери для детей ЮКЖД
|Дипломат: Процессы вокруг Армении и Арцаха противоречат глубинным интересам России
|Прогноз: Будущее Южного Кавказа по-прежнему чревато непредсказуемостью
|Проведена презентация Tуркменистана для итальянских компаний
|В Армении наблюдается ускорение темпов роста распространения коронавируса
|Путин Пашиняну: Решение сложных, острых и чувствительных вопросов можно только при обеспечении возможности эффективно работать
|Таджикистан запросил помощь у ОДКБ в связи с вызовами со стороны Афганистана
|Франсуа Пупони возглавит Круг дружбы "Франция-Арцах"
|Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
|В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
|Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
|Сергей Копыркин намерен и далее знакомиться с ситуацией в приграничных регионах Армении
|В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
|История успеха- Тренировки на свежем воздухе
|Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
|С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
|Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
|Песков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
|Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
|Посол России: Встреча Путин-Пашинян - сверка часов с целью дальнейшей активизации отношений с учетом ситуации в Армении
|Аналитик: На юге от России Турция берет на себя превращение Тюркского Совета в операционную площадку НАТО
|Губернатор Гегаркуника: Российские военные будут размещены по всей линии армяно- азербайджанской границы
|Прогноз: Активизацию МГ ОБСЕ можно ожидать осенью
|Гражданам Армении предоставляется возможность получить образование в вузах Италии
|Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели
|В Армении задействовали новую патрульную службу
|В Армении коронавирус вновь активизировался
|Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории Армении
|Российский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны Азербайджана
|Уголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в суд
|ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном
|Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено
|Франция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэрию
|Читать больше
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