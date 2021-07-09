Пятница, 9 Июля 2021 13:48

АрмИнфо. Генеральный прокурор РА Артур Давтян, в рамках Международной конференции руководителей прокуратуры европейских стран в Санкт-Петербурге, провел двустороннюю встречу с главой Главного управления по правам человека и соблюдению законности Совета Европы Христосом Якумопулосом.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, стороны высоко оценили качество существующих между Арменией и Советом Европы отношений, отметили ценность долгосрочного сотрудничества между сторонами в борьбе с преступностью, в рамках которого Прокуратура РА вовлечена в соответствующие программы СЕ.

В ходе встречи подробно обсуждались гуманитарные последствия Арцахской войны, особенно с точки зрения нарушений основных прав и свобод человека.

Генеральный прокурор РА, в частности, представил факты тотального нарушения со стороны Баку прав армянских военнослужащих, военнопленных, а также гражданских лиц, находящихся под контролем Азербайджана как во время боевых действий, так и после принятия 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня.

Назвав их неприемлемыми для любого государства-члена СЕ, Артур Давтян счел существенной необходимостью должную реакцию международного сообщества, особенно структур СЕ в области прав человека на такие проявления.

Он отметил, что полная реализация восьмого пункта трехстороннего заявления, полное и искреннее решение гуманитарных вопросов может быть гарантией мира в регионе, сотрудничества в других экономических сферах. Однако деструктивные действия азербайджанской стороны не способствуют стабилизации ситуации, они прямо противоречат требованиям трехстороннего заявления.

В качестве яркого примера деструктивности Давтян привел незаконное уголовное преследовании армянских военнопленных и организации над ними сфабрикованных судебных процессов по необоснованным обвинениям. Он указал на то, что эти действия сопровождаются грубыми нарушениями многочисленных прав армянских военнопленных и гражданских лиц, гарантированных Европейской конвенцией о правах человека в уголовном судопроизводстве.

Генпрокурор Армении также рассказал об умышленных преступных посягательствах на армянское историческое и культурное наследие со стороны азербайджанских вооруженных сил на почве национальной ненависти.

Была выражена взаимная готовность к обмену информацией по рассматриваемому вопросу.