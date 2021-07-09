Пятница, 9 Июля 2021 11:49

АрмИнфо.В честь 30-летнего юбилея независимости Туркменистана и объявления 2021 года – годом «Туркменистан – Родина мира и доверия» Министерством культуры Туркменистана был организован и проведён международный конкурс скульпторов, в котором приняли участие профессиональные скульпторы, преподаватели скульптуры средних и высших учебных заведений Туркменистана, Армении, России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы, Украины, Китайской Народной Республики, Республики Корея, Объединённых Арабских Эмиратов, Монголии.

Зарубежные художники представили свои работы в виртуальном формате, отправив их фотографии по электронной почте. Из Армении в международной скульптурной экспозиции свои работы представили члены Союза художников Армении Арман Амбарцумян, Гай Казанчян, Левон Погоосян и Айк Токмаджян.

7 июля с.г. в Государственной академии художеств Туркменистана состоялась онлайн-конференция с участниками данного конкурса, а также церемония награждения победителей. Работы туркменских и зарубежных скульпторов были экспонированы в Выставочном зале столичной Академии художеств. Жюри конкурса, состоящее из ведущих деятелей культуры Туркменистана, профессорско-преподавательского состава высших и средних специальных заведений Туркменистана, известных скульпторов и искусствоведов, справедливо оценило идеи, концепции, творческий поиск, профессионализм и мастерство исполнения станковых скульптур, тематических композиций и рельефов. Новые тенденции, которые возникли в современной мировой скульптуре, отразили различные творческие пути – от попытки активно осмыслить современность в сложной многогранности до отображения отдельных, сугубо индивидуальных настроений. Главной темой конкурса стал девиз текущего года, так как мир и доверие всегда остаются главными принципами жизни, только в мире и доверии рождается чудо доброго созидания. Гран-при конкурса был удостоен учитель Детской школы искусств имени Нуры Сарыева Ахалской области Патдык Патдыков, представивший скульптурную композицию «Туркменистан – родина Нейтралитета», в которой стремительный бег ахалтекинских скакунов гармонирует с изображением земного шара и легко парящими голубями. Российский скульптор Игорь Бурганов представил на конкурс работу «Конь» и стал лауреатом I степени. В силуэте летящей ленты, отображающей гриву и хвост коня, возникает фигура стремительно несущегося скакуна. Эта выразительная композиция из бронзы, выполненная художником в 2018 году, была установлена при въезде в город Бронницы как его символ. Также призовые места у участников из зарубежных стран-представителей Армении, Монголии, Узбекистана, Китая, Украины: Айка Токмаджяна, Баясгалана Батмагнаи, Нодирбека Усманова, Джифей Ли, Василия Гоголя, которые, мастерски используя различные материалы, смогли ярко отобразить основную идею в своих произведениях. Широта творчества ваятелей способствует обогащению арсенала средств пластической выразительности. Среди профессиональных художников Туркменистана лауреатами конкурса стали Клычмурад Ярмамедов, Артыкназар Мередов, Аманмухаммет Хыдыров, Максатмурад Ходжаинов, которые смогли передать исторические и современные образы туркменского народа, национальные обычаи, миролюбие и созидание. Зрелость пластической мысли, темперамент, мастерство, широта интересов отличают скульптурные произведения туркменских мастеров резца. Скульптуры, представленные для конкурса, говорят, о свободе и смелости пластической трактовки, об умении пластическими средствами передать психологию образа. Но какой бы образ ни избрал художник для воплощения замысла, каждая работа создаёт вокруг себя определённое пространство, излучающее доброе и мирное настроение произведения.

Международный творческий конкурс предоставил возможность для создания яркой и многогранной экспозиции скульптуры представителей разных стран и различных художественных школ, установления творческих контактов и общения между художниками разных стран, популяризации и дальнейшего развития современного изобразительного искусства Туркменистана.