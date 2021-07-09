Пятница, 9 Июля 2021 11:35

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 4046 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 140 граждан (3,4%), выздоровело 109 человек, скончалось - 4.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 9 июля фактическое лечение в Армении получают 3000 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 226 135 случаев заражения коронавирусом (18,5%), выздоровело 217 490 человек (96,2%), скончалось - 4 540 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 224 512 тестов на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован 1 случай, когда у больного диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1105.