Пятница, 9 Июля 2021 11:34

АрмИнфо.. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не видит необходимости отправлять войска на границу Таджикистана и Афганистана. Об этом 8 июля сообщил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Мы пришли к выводу, что на данный момент увеличения численности личного состава, допустим, за счет прибытия [контингентов] из других государств-членов ОДКБ не требуется", - рассказал Сидоров. Он отметил, что в Таджикистане "есть определённые трудности, связанные с материально-технической помощью, которую, видимо, необходимо будет оказать в том или ином объеме".

По словам генерала, пока нет необходимости развертывать центры гуманитарной помощи и пункты временного пребывания беженцев, но ситуация может измениться. Таджикистан должен быть готов к возможному размещению таких объектов.

"Нужно, чтобы они были полностью материально обеспечены, должна быть назначена администрация. Персонал этих структур должен быть обучен", - пояснил Сидоров.

В этом вопросе, скорее всего, нужно оказать помощь республике, отметил начальник штаба. "А во всем остальном они себя очень и очень уверенно чувствуют. Свою границу держат на достаточно хорошем замке", - добавил он, передает Интерфакс.

Ранее Таджикистан обратился за помощью в ОДКБ из-за наступления боевиков "Талибана" (организация запрещена в России) в Афганистане.