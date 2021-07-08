Четверг, 8 Июля 2021 21:04

АрмИнфо.4-6 июня в рамках проекта «Bigidream» общественной организации «Армянин жив» прошел детский познавательный, развлекательный, конкурсный музыкальный фестиваль, объединивший умных, сильных, творческих детей из Арцаха и Армении. Заполнив соответствующую заявку и поделившись ею в социальных сетях, дети участвуют в конкурсе и представляют свои мечты.

В результате были собраны мечты более 200 детей. IDBank присоединился к инициативе и выразил готовность исполнить мечты детей.

Кроме того, IDBank бросил «вызов счастья» трем партнерским организациям: Unibank, Idram и Ernst&Young. Они, в свою очередь, осуществят мечту нескольких детей и продолжат марафон счастья.

Присоединяйтесь к марафону счастья и осчастливьте себя, осчастливив детей.

IDBank продолжает свои программы корпоративной социальной ответственности, основным направлением которых является учеба, и в то же время, освещая проблемы, с которыми столкнулась страна в послевоенный период, Банк уделяет особое внимание защитникам Родины и их семьям. Фонд страхования военнослужащих был объявлен еще одним бенефициаром инициативы «Сила одного драма» совместно с компанией Idram. В июне уже собралось 3.334.715 драмов. Продолжайте выполнять платежи через QR/NFC приложения Idram&IDBank и станьте послом доброй воли.