Четверг, 8 Июля 2021 20:46

АрмИнфо. Столичный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство об аресте административного руководителя населенного пункта Караундж общины Гори Лусине Аветян. Об этом сообщает пресс-служба Специальной Следственной службы Армении.

Напомним, что Аветян была задержана 5 июля. Ей инкриминируются деяния предусмотренные пунктами 2 и 4 части 2 статьи 149 УК РА, пункту 2 части 2 статьи 149.1 УК РА, части 2 статьи 154.2 УК РА и части 3 статьи 154.2 УК РА. Аветян предъявлено обвинение в связи принуждением жителей села принимать участие в агитационной кампании блока <Армения>, а также голосовать на выборах в его пользу.

Согласно ССС, при сопоставлении доказательств, приобретенных в ходе предварительного следствия в рамках уголовного дела, выяснилось, что административный глава населенного пункта Караундж Сюникской области Л.А., используя факт предоставления 100 000-220 000 драмов четырем жителям Караунджа под предлогом <финансовой поддержки> посредством банковского перевода в течение мая 2021 года, принудила их принять участие в агиткампании, организуемой 8 июня 2021 года в Горисе представителями блока <Армения> в связи с внеочередными парламентскими выборами, а также воспрепятствовала свободному осуществлению их избирательного права, принудив тех проголосовать на выборах в пользу упомянутого Блока.

Кроме того, Л.А. перевела на банковский счет другой жительницы Караунджа 100 000 драмов, принудив ее и супруга принять участие в агиткампании, организуемой 8 июня 2021 года в Горисе представителями <Армения> в связи с внеочередными парламентскими выборами, принудив тех проголосовать на выборах в пользу упомянутого Блока.