Четверг, 8 Июля 2021 20:45

АрмИнфо. Посол США в Армении Линн Трейси на этой неделе встретилась с лидерами партий, включенных в состав блока <Армения>, для обсуждения событий, последовавших после парламентских выборов 20 июня текущего года, и дальнейших приоритетов.

Как сообщает посольство США в РА, в ходе встречи Трейси, в частности, подчеркнула, что Соединенные Штаты Америки поддерживают повестку реформ Армении и привержены укреплению двустороннего партнерства, основанного на общих ценностях. Она также отметила важность конструктивной оппозиции, верховенства закона и уважения в отношении демократических процессов.