Четверг, 8 Июля 2021 18:57

АрмИнфо. Евросоюз готов поддержать усилия Азербайджана разминированию, восстановлению и реабилитации освобожденных территорий. Об этом как сообщает Turan, заявил находящийся Баку с официальным визитом комиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели.

Как сказано в сообщении администрации президента АР, на встрече с главой Администрации президента Азербайджана Самиром Нуриевым было отмечено, что сотрудничество между ЕС и Азербайджаном успешно развивается и Баку является надежным партнером ЕС. Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сфере транспорта, зеленой энергетики, цифровых технологий, науки, образования и др.

Была также отмечена важность проекта ТАП (Трансадриатический газопровод) для энергетической безопасности Евросоюза.