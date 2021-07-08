Четверг, 8 Июля 2021 18:52

АрмИнфо. Блок <Армения> обвинил действующие власти РА в политическом преследовании своих сторонников.

Так, в заявлении Блока, в частности, говорится: <Власти продолжают преследование членов блока <Армения>, начатые еще в предвыборный период. В последние дни осуществляются политические преследования и незаконные действия в отношении членов совета партии <Возрождающаяся Армения>, лиц, включенных в предвыборный список блока <Айастан>. Такие новые проявления внутреннего кризиса усугубляют нынешний политический кризис в стране. Таким образом, продолжаются попытки установить единоличную власть одного человека в стране.

Цель этих противоправных действий очевидна: ослабить крупнейшую оппозиционную фракцию в парламенте, отвлечь ее от борьбы с внутренними и внешними угрозами страны. Блок <Айастан> решительно осуждает этот метод работы властей. Мы полны решимости продолжить борьбу с режимом, который привел страну к катастрофе. Все виновные в политическом преследовании и незаконных действиях будут привлечены к ответственности>.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана Манвела Парамазяна и на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Затем, сотрудники СНБ увезли мэра Каджара, как позже стало известно на допрос в Ереван. Накануне также был задержан, а позже отпущен на свободу оппозиционный глава Гориса Арушан Арушанян. Последний сообщил, что силовики под давлением, пытаются получить у сюникцев показания против него.

Ранее был арестован член блока Армен Чарчян, обвиняемый в оказании давления на сотрудников руководимого им же медцентра при реализации избирательного права.

В целом, глав общин, выступивших в ходе выборов против действующей власти, незаконно вынуждают покинуть занимаемые должности.