Четверг, 8 Июля 2021 18:50

АрмИнфо.Ситуацию в армяно-азербайджанских приграничных зонах в Гегаркуникской и Сюникской областях и пути ее разрешения обсудили в ходе состоявшегося 8 июля телефонного разговора исполняющий обязанности министра обороны РА Вагаршак Арутюнян и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Как сообщает пресс-служба МО РА, собеседники также коснулись хода миссии, выполняемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах.

Вагаршак Арутюнян и Валерий Герасимов коснулись двусторонних программ, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества и повестки переговоров, прибывающей в ближайшие дни в РА для обсуждения действий делегации МО РФ, а также начавшегося процесса масштабных реформ в ВС РА.