Четверг, 8 Июля 2021 18:43

АрмИнфо. Сегодня в Санкт-Петербурге Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов встретился с Генеральными прокурорами государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, во встрече участвовали Генеральные прокуроры Азербайджанской Республики Камран Алиев, Республики Армения Артур Давтян, Республики Беларусь Андрей Швед, Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов, Кыргызской Республики Курманкул Зулушев, Республики Таджикистан Юсуф Рахмон и Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

Приветствуя коллег, Генеральный прокурор Российской Федерации подчеркнул, что общность стоящих перед органами прокуратур государств - участников СНГ задач диктует необходимость консолидации усилий, в том числе в рамках различных международных форумов.

Игорь Краснов выразил уверенность, что <встреча придаст дополнительный импульс построению безопасного пространства Содружества>. В заключение мероприятия Генпрокурор России пригласил Генеральных прокуроров государств - участников СНГ на празднование знакового для российской прокуратуры события - 300-летия её образования, которое будет отмечаться 12 января 2022 года. Меж тем, согласно Генпрокуратуре РА, после встречи прокуроров стран СНГ, состоялась двустороння встреча Давтян-Краснов.

Генеральный прокурор Российской Федерации высоко оценил роль своего армянского коллеги в укреплении отношений между прокуратурами двух стран, а также в повышении эффективности Координационного совета прокуроров СНГ и укреплении духа партнерства в международных отношениях.

В ходе встречи были затронуты послевоенная гуманитарная ситуация в зоне карабахского конфликта, вопросы, связанные с укреплением мира в регионе, защитой прав населения Арцаха, а также приграничных населенных пунктов Армении.

Указав на важность недавней позитивные динамики в вопросе возвращения армянских военнопленных, Артур Давтян подчеркнул необходимость безоговорочного продолжения процесса как в соответствии с международным гуманитарным правом, так и с точки зрения выполнения обязательств в соответствии с 8-ым пунктом трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - в качестве важной гарантии установления мира и стабильности в регионе.

Генеральный прокурор РА особо отметил работу российских миротворцев и других сил по укреплению стабильности в регионе и конструктивную роль Игоря Краснова в решении правовых и гуманитарных вопросов, подчеркнув его усилия по реализации договоренностей, достигнутых по реализации пункта 8 трехстороннего заявления по возвращению армянских военнопленных из Азербайджана.