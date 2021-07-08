Четверг, 8 Июля 2021 18:22

АрмИнфо.Государство выделит 335 млн. драмов Министерству образования, науки, культуры и спорта и Министерству территориального управления и инфраструктур для организации летнего отдыха в оздоровительных лагерях детей погибших, получивших инвалидность и пропавших без вести в Арцахской войне военнослужащих, а также детей-сирот, и из социально необеспеченных многодетных семей.

Как отметил в ходе заседания правительства министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, из общей предоставленной суммы 321.7 млн. драмов будут непосредственно направлены на организацию отдыха, в том числе питание, ночлег детей, зарплату сотрудников и др., а оставшаяся сумма будет передана Министерству территориального управления и инфраструктур для обеспечения безопасной перевозки детей.

По словам министра, бенефициарами данной программы станут дети в возрасте от 7 до 13 лет, общее число которых составляет 3 200. Думанян также рассказал, что планируется организовать 2 смены (по 20 дней) отдыха детей в оздоровительных учреждениях. В рамках данной программы Министерство будет сотрудничать с лагерями <Гугарк>, <Лусабац>, <Асмик>, <Арагац>, <Сказочное ущелье> и др.