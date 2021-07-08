Четверг, 8 Июля 2021 14:15

АрмИнфо. В Министерстве здравоохранения Армении отметили положительные тенденции, связанные с процессом вакцинации граждан. Об этом в ходе заседания правительства 8 июля отметила и.о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Однако она обратила внимание на то, что в последнее время в стране наблюдается ускорение числа случаев заражения граждан и повышение показателя репродуктивности вируса.

В этой связи и.о. министра сообщила, что по положению на сегодня в Армении вакцинировалось 97 711 человек, из коих 5 416 только за последний день. <Это достаточно хороший показатель, и мы должны сохранить этот темп>, - сказала Аванесян, отметив, что ранее, ежедневно в Армении вакцинировалось порядка 2 тыс. граждан.

Во избежание скопления очередей, и.о. министра сообщила, что было принято решение вакцинировать граждан в поликлиниках, а иностранцев, которые приезжают в Армению с целью вакцинироваться - в мобильных пунктах.

Подобного рекорда, по мнению Аванесян, удалось достичь благодаря росту доверия людей к процессу вакцинации. Она напомнила, что сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений препараты российского производства (Спутник V), британо- шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак). Вместе с тем и.о. министра отметила, что сегодня продолжаются переговоры с рядом других стран на предмет закупки Арменией антиковидных вакцин.

Отметим, что в общей сложности в стране зарегистрировано 225 987 случаев заражения коронавирусом (18,5%), выздоровел 217 381 человек (96,2%), летальных исходов - 4 536 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 220 466 тестов на коронавирус.