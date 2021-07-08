Четверг, 8 Июля 2021 14:13

АрмИнфо. Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана Манвела Парамазяна и на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. <Начался обыск на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Обыскивают также квартиру главы общины Каджарана Манвела Парамазяна. Шоу продолжается>, - написал на своей странице в Facebook юрист Роберт Айрапетян.

Позже в сети появились кадры, на которых отчетливо видно, что сотрудники СНБ Армении обыскали автомобиль Парамазяна, а затем усадили в машину мэра Каджарана и увезли.

Заметим, что Каджаран стал одним из немногих городов, где партия <Гражданский договор> Никола Пашиняна не заручилась достаточной поддержкой населения.

Заметим также, что накануне был задержан, а позже отпущен на свободу оппозиционный глава Гориса Арушан Арушанян. Последний сообщил, что силовики под давлением, пытаются получить у сюникцев показания против него.