Четверг, 8 Июля 2021 14:13

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд 8 июля отклонил жалобу адвокатов на решение об аресте директора МЦ "Измирлян", кандидата в депутата от блока "Армения", известного врача, профессора Армена Чарчяна. Об этом 8 июля сообщил журналистам адвокат Армен Вардеванян.

При этом он выразил недоумение решением суда, заверив, что оно не имеет ничего общего со справедливостью и правосудием. <Мы в очередной раз столкнулись с агрессивной политизацией вопроса и фетишизацией ареста. Я сожалею об этом. Но, я хочу сказать, что сколько бы давления ни оказывалось, сколько бы эти беззакония ни продолжались, будьте уверены, Армен Чарчян будет на свободе>, - заверил Вардеванян.

Он также сообщил, что уголовное дело в отношении профессора Армена Чарчяна поступило в суд, и его будет рассматривать судья Ваге Мисакян. Защита доктора выразила надежду на справедливый судебный процесс.

Напомним, что Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье

154.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя. Армен Чарчян не принимает выдвинутые против него обвинения.

23 июня вечером судья Армине Меликсетян приняла решение об аресте Армена Чарчяна сроком на месяц. Затем стало известно, что Армен Чарчян был доставлен в больницу с сердечным приступом. В этой связи защита врача ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении их подзащитного. 24 июня вечером перед Генпрокуратурой прошла акция протеста с требованием прекратить политическое преследование Чарчяна.

Заметим, что Генпрокуратура РА заверяет, что оснований для отмены меры пресечения нет, и Чарчян заключен под стражу, поскольку может оказать воздействие на ход следствия.

Ранее, 539 врачей выступили с открытым письмом к властям и общественности с требованием отменить решение об аресте. Накануне, перед зданием ССС врачи провели акцию в поддержку Чарчяна.

7 депутатов уходящего парламента РА выступили с ходатайством об изменении меры пресечения Чарчяну под их личное поручительство.