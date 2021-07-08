Четверг, 8 Июля 2021 14:12

АрмИнфо.Согласно отчету Росстата, за январь-апрель 2021 года миграционный прирост РФ составил 81 935 человек, что в 2,2 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.

При этом в Росстате отмечают, что подавляющая часть приехавших в Россию иностранцев - это жители СНГ.

Согласно Росстату, из стран СНГ больше всего приезжают на заработки в Россию: Таджикистан - миграционный прирост 19 905; Казахстан - миграционный прирост 9925; Армения - миграционный прирост 9602; Киргизия - миграционный прирост 8379; Азербайджан - миграционный прирост 5355.

Всего за первое полугодие текущего года МВД поставило на учет 1 534 429 человек. Снято с учета 4 758 553 человека, передает Tajinfo.ru

Меж тем, согласно порталу http://lacivita.ru/, приток мигрантов обеспечивает увеличение населения государства - в среднем 200-220 тысяч человек за год согласно данным Росстата. В январе-июне текущего года, число оформленных рабочих виз в РФ , в частности составило:

Абхазия 93

Азербайджан 43 847

Армения 51 366

Киргизия 119 826

Туркмения 2 201

Узбекистан 656 266

Таджикистан 353 763.