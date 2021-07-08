Четверг, 8 Июля 2021 14:12

АрмИнфо. Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты.

Согласно сообщению столичной мэрии, в течение около двух месяцев сотрудники сферы прошли специальные курсы повышения квалификации по направлению <Социальная работа>. Цель данного шага - улучшить навыки и внести свой вклад в развитие Института социальных работников.

<Непрерывное образование является необходимым условием в наше время, наши сотрудники будут использовать новые знания и навыки для развития общества и повышения благосостояния наших граждан>, - сказал первый заместитель мэра Еревана Грачья Саргсян.

По его убеждению, сделан четкий шаги вперед <Я считаю, что это была большая инвестиция, потому, что только через развитие человеческого потенциала мы сможем добиться успеха >, - подытожил Саргсян.

В тренингах приняли участие около 60 сотрудников административных округов.

Проект реализован при поддержке Министерства труда и социальных дел Республики Армения, Национального института труда и социальных исследований, Управления демократии и менеджмента Агентства США по международному развитию (USAID) и World Vision Армениz.

Специалисты, успешно сдавшие экзамен по окончанию курса, получили сертификаты. В сфере социальной защиты теперь будут работать профессиональные специалисты, которые будут оказывать качественные услуги жителям столицы.

Муниципалитет продолжит реформу социальной защиты, чтобы сделать услуги более адресными и эффективными.