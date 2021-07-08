Четверг, 8 Июля 2021 14:10

АрмИнфо.После длительного перерыва свои двери для детей железнодорожников Армении вновь открыл детский оздоровительный лагерь «Гугарк», расположенный в одном из самых живописных уголков Лорийской области.

Курсирующий из Еревана поезд ЭП2Д, по старой доброй традиции, забирая детей на всех попутных до Ванадзора станциях, прибыл на железнодорожную станцию Шагали, где будущих воспитанников встретили хлебом и солью их старшие по лагерю товарищи и вожатые.

Чтобы с первых минут адаптироваться к режиму и условиям нового места отдыха, прибывшие из разных городов Армении - первая смена детей сотрудников ЮКЖД - пешим ходом направилась прямиком к лагерю, где, как в лучших традициях советских пионерских лагерей, новых воспитанников встретили на торжественной линейке. Невзирая на цифровой век, картина воссоздалась моментально: выстроенные по периметру всей площадки дети, уверенный голос вожатого, призывающий поднять флаг, громко раздающийся гимн, пионерский клич «будь готов – всегда готов!», и старое доброе «лагерь – наш дом, мы хозяева в нем». И согласно «классике жанра» первый заезд не мог обойтись без происшествий. После торжественной линейки в микрофон объявили, что «пропала панама синего цвета, нашедших в срочном порядке вернуть утерянное вожатым».

А пока последние занимались формированием отрядов и их расселением, корреспондент АрмИнфо побеседовала с Лилит Ханамирян, которая является потомственной старшей вожатой лагеря «Гугарк». Как оказалось, в свое время ее бабушка, Сейфулина Даниелян, с 18 лет пришла сюда, чтобы работать пионервожатой, а после чего была назначена руководителем лагеря. «Бабушка берегла и «донесла» для нас этот лагерь, без которого наша семья не мыслит своей жизни», - сказала она, добавив, что и ее дедушка когда-то являлся руководителем лагеря железнодорожников. Шутя, Ханамирян говорит, что всю жизнь провела в этом лагере, в котором сейчас отдыхают уже и ее дети.

Возвращаясь к истокам, она рассказала, что сам лагерь «Гугарк» был построен 1958 году Армянской железной дорогой. «Изначально это был лагерь железной дороги. До его приватизации руководителями всегда были железнодорожники», - подчеркнула старшая вожатая. Оздоровительный комплекс с 58 года прошлого века функционировал бесперебойно, даже после разрушительного землетрясения в 1988 году. Коррективы в работу лагеря внес только коронавирус, по причине чего в 2020 году впервые за 60 лет «Гугарк» не смог открыть свои двери перед детьми, что очень болезненно перенесли все.

«С ЮКЖД мы сотрудничали всегда, невзирая на то, что лагерь приватизировали. Поэтому, мы очень рады, что возобновилась традиция и сегодня мы, после недолгого перерыва, вновь принимаем детей железнодорожников, которые по той же традиции прибыли в лагерь на поезде», - сказала она. По словам старшей вожатой, сегодня в лагере отдыхает уже 150 детей, из коих 78 – из семей железнодорожников, 35 - сирийские армяне.

Как отметила Ханамирян, лагерь «Гугарк» хоть и идет в ногу со временем, однако сохранил лучшие советские традиции. Самым важным, по ее словам, является дисциплина, которую очень сложно достичь с детьми нового поколения. Однако, благодаря разносторонней программе лагеря, вожатым удается обеспечить необходимые условия для ее реализации. Особый акцент поставлен на знакомстве и правильном общении детей с природой, умению вести себя в чрезвычайных ситуациях, оказании первой помощи, умению защитить свои права, не унижая других, правилах личной гигиены, здоровом образе жизни, здоровом питании и т.д.

О лагере «Гугарк» выразился и заместитель гендиректора ЮКЖД Олег Щукин: «Этот лагерь с большими железнодорожными традициями. На протяжении долгих лет ЮКЖД направлял своих детей сюда для оздоровления и организации летнего отдыха». При этом он выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении трех лет дети сотрудников ЮКЖД не проводили здесь свой отдых. Однако, по просьбе родителей (сотрудников Южно-кавказской железной дороги) и благодаря Профсоюзу организации, дети железнодорожников по старой традиции прибыли в лагерь «Гугарк». В общей сложности этим летом в ванадзорском лагере отдохнет более 250 детей железнодорожников. «Для нас очень важно соблюдение всех традиций, заложенных нашим старшим поколением», - подчеркнул он.

В свою очередь глава Профсоюза ЮКЖД Арсен Геворкян рассказал, что Южно-кавказская железная дорога является социально-ориентированной компанией, ввиду чего профобъединение полностью профинансировало отдых детей в лагере «Гугарк». Кроме того, порядка 50 детей сотрудников ЮКЖД отправились отдыхать и в севанский лагерь «Лусабац». По его словам, в рамках социальной политики компания также оказывает денежную помощь для школьников - детей железнодорожников, семьям своих сотрудников при рождении ребенка. «Мы делаем все, чтобы наши дети воспользовались всеми имеющимися возможностями», - сказал он, поблагодарив в этом контексте руководство ЮКЖД за оказанное содействие в решении подобных вопросов.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.