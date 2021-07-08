Четверг, 8 Июля 2021 12:05

АрмИнфо. Итоги 44-х дневной войны для Арцаха и Армении, все последние события на границах Армении, вне всяких сомнений, противоречат глубинным интересам России. Все это входит в противоречие с самой сутью, ценностной основой Российского государства. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Давид Ованнисян.

"Война в Арцахе и особенно ее итоги, продолжающееся нагнетание Азербайджаном и Турцией ситуации на границе с Арменией я рассматриваю как свидетельство провала российской политики в регионе. В возникшей в сентябре прошлого года ситуации Москва, в целом, повела себя неожиданно слабо и отреагировала на инициированный Турцией новый вызов также неожиданно и довольно мирно", - заметил он.

Подобное поведение России Ованнисян склонен обуславливать неверными расчетами лиц, принимающих в Москве внешнеполитические решения. Как результат, Москва провалила кавказский экзамен, существенно потеснившись в регионе в угоду Турции. Помимо неверных расчетов подобный итог российской политики на Кавказе, на его взгляд, также мог быть обусловлен недостаточностью ресурсов.

В любом случае, так или иначе, но дипломат констатирует итоги 44-х дневной войны и текущую ситуацию на границах Армении и Азербайджана как результат и свидетельство слабости России. В этом свете, он отметил, что в самой России его оценки разделяются достаточно многими представителями экспертно-аналитического сообщества.

"Российское руководство проявляет просто поразительную солидарность в отношениях с турецкими коллегами. И, судя по всему, Москва уже смирилась с продолжающимся ростом турецкого влияния в регионе. Очень возможно, что смирилась вынужденно. В противном случае подобная линия в кавказской политике России вызывает множество дополнительных вопросов", - подчеркнул профессор.