Arminfo.info




 Четверг, 8 Июля 2021 11:35

«Рожденные, чтоб сказку сделать былью…»

«Рожденные, чтоб сказку сделать былью…»

АрмИнфо.30-летию Независимости Казахстана посвящается

Для истинных друзей казахского народа во всем мире празднование 30-летия Независимости Казахстана – это не только радостный повод для организации соответствующих торжественных мероприятий, но и возможность поразмыслить и отрапортовать о конкретных делах, направленных на укрепление всесторонних связей своих стран с Казахстаном.

… После открытия в Ереванском государственном университете Центра казахского языка, истории и культуры Казахстана (которому позже – в год 175-летия Абая было присвоено имя Великого Поэта и Мыслителя) все, без исключения, парламентские и правительственные делегации, деятели науки и культуры и, конечно же, представители СМИ Казахстана, хоть на пару дней приехавшие в столицу Армении, считали своим «императивным» патриотическим долгом посещение вышеназванного центра. Профессура старейшего армянского вуза всегда была рада гостям, ведь за прошедшее десятилетие завязалась воистину крепкая, более того «неоторвимая и неотрубимая» дружба между армянскими и казахскими коллегами и собратьями по перу, которая со временем стала приносить реальные – прагматические плоды: в Армении и Казахстане, а также в других странах на разных языках начали появляться совместные научные и научно-популярные публикации армянских и казахских соавторов по обширной тематике «на стыке» общих интересов. Это – и проблематика армянографичных-кыпчакоязычных манускриптов, свидетельствующих и о многовековой дружбе, взаимовыгодном взаимодействии армянского и казахского народов, и уникальных традициях религиозной и национальной толерантности Дешт-и-Кипчака… Это – и сохранение и приумножение всего позитивного, накопленного за годы совместной советской истории, но и переосмысление и преодоление «клише» воинственно-атеистической идеологии… Сегодня в ереванском Центре имени Абая – в одном ряду портреты Ахмета Байтурсынова и Сакена Сейфуллина, Магжана Жумабаева и Мухтара Ауэзова, именами которых в равной степени гордится Суверенный Казахстан, ведь сама история примирила былых оппонентов!

Нельзя не отметить плодотворность, более того образцовость сотрудничества между Ереванским государственным университетом и Посольством Казахстана в Армении: на протяжении многих лет все высокопоставленные казахские дипломаты Посольства добровольно изъявляли желание в часы, свободные от работы, безвозмездно преподавать казахский язык, прочитать лекции по истории, рассказать о современных достижениях Казахстана в вышеназванном Центре при ЕГУ. Думается, они тем самым показывали добрый пример патриотизма – истинной преданности делу пропаганды родного языка и национальной культуры дипломатам всех других стран…

В советские годы у истоков армяно-казахских литературных связей стояли три классика нашей поэзии – Сильва Капутикян, Геворк Эмин и Паруйр Севак, ставшие организаторами первого издания на армянском языке «Антологии казахской поэзии». Казахская кинохроника сохранила уникальные реликвии – кадры их прилета в Алма-Ату, исключительно теплый прием, выступления на встречах с собратьями по перу и читательской общественностью, возложение цветов к памятнику Великого Абая… Армянскую литературу прекрасно знал и ценил Мухтар Ауэзов. В Армении хорошо помнят мудрые, пронизанные любовью к самому «модусу» духовности наших народов, слова Мастера: «… Абай для меня – синоним казахской литературы и казахского народа. Точно так же, как у вас, я полагаю, – Хачатур Абовян. Немало в их творчестве исходных черт. Оба они были поэтами-просветителями, родоначальниками новых национальных литератур, оба глубоко обнажали раны своих многострадальных народов. Да и в трагических судьбах их много общего…». … И в юбилейный год 175-летия Абая на армянском языке, благодаря исключительно позитивному и прагматическому взаимодействию между Посольством Казахстана в Армении и Ереванским государственным университетом, при поддержке плодотворнейшей, на наш взгляд, программе «Рухани жаңғыру», в Армении был издан уникальный «литературный диптих», включающий первый перевод на армянский язык «Қара сөздер» («Слова назидания») самого Великого Абая и переиздания (в новой редакции) романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Ведь эти две книги давно и по праву стали «визитными карточками» казахской культуры: вспоминается неоспоримо меткая «дефиниция» Чингиза Айтматова, считавшего Мухтара Ауэзова своим учителем и самым великим художником среди лично ему известных: «Глазами нации оказался Мухтар Ауэзов. Счастливое совпадение духовной потребности художника и народа вылились под пером Ауэзова, подобно тому как это случилось в русском «Тихом Доне», в единое полноводное русло народной казахской эпопеи».

А за год до этого была издана фундаментальная «Антология казахской литературы» на армянском языке, впервые представившая нашему читателю произведения казахских жырау, Шакарима, Ахмета Байтурсынова и Магжана Жумабаева, Олжаса Сулейменова, бесценные реликвии – фрагменты эпистолярного наследия – переписки Чокана Валиханова и Ф. М. Достоевского, ценные и для армянских коллег, аспирантов и студентов работы казахских литературоведов. С неприкрытой гордостью за всех своих казахских и армянских друзей, вовлеченных в творческую группу по осуществлению издания трех вышеназванных книг, хочется подчеркнуть именно трепетность понимания поставленной задачи, ведь предстояло достойно перевести произведения, которые оставались под табу даже в годы «хрущевской оттепели» и «горбачевской перестройки». И как много предстояло «отобразить» в исключительно сжатых по объему предисловиях и историко-филологических примечаниях данных изданий!

В год 30-летия независимости Казахстана Кафедра тюркологии ЕГУ во взаимодействии с казахскими и российскими востоковедами выступила с новой инициативой – организовать международную научную конференцию, посвященную проблематике армянографичных-кыпчакоязычных манускриптов. Предварительные заявки на участие в вышеназванной конференции уже представили ведущие специалисты из многих стран. В этом же году сотрудники Института арменистики и Кафедры тюркологии ЕГУ обязуются издать рукопись писца XVII века Аветика (Матенадаран, N 3522, 1634 г.), который завершает «Грамматика кыпчакского». Данный манускрипт содержит исключительно ценную информацию для изучения истории казахского-кыпчакского языка. Армянским медиевистам-востоковедам, в сотрудничестве с коллегами из Евразийского Национального Университета им. Л. Н. Гумилева, Национальной академической библиотеки Республики Казахстан и других ведущих казахских научных центров, предстоит еще долгий и кропотливый труд по освещению самой задачи и дальнейшему тщательному анализу языка (лексики, фонетики, грамматики) этих рукописей, в сравнении с языком манускрипта «Codex Cumanicus», а также ранних письменных памятников языка крымских татар и караимов. Бесспорно, что именно этот тернистый путь (как многократно подчеркивают исследователи уже несколько десятилетий) сулит «чудные» открытия в области тюркского языкознания! Примечательно, что сам феномен армянографичной-кыпчакоязычной литературы свидетельствует о многовековых традициях взаимодействия на обширных просторах Северной Евразии. И действительно, народы, проживающие ныне в странах, объединенных в ЕАЭС и ОДКБ, обладают таким ценнейшим многовековым опытом взаимосогласия и взаимообогащения, аналог, которого еще надо поискать (да и трудно найти!) в истории стран западноевропейских. Мы приглашаем для дальнейшего сотрудничества в области комплексного изучения армянографичных-кыпчакоязычных памятников всех заинтересованных специалистов из России (МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского Университета, Казанского (Приволжского) Федерального Университета и институтов РАН), Казахстана, Туркменистана, Исламской Республики Иран, Польши, Украины, Германии, США, Израиля и других стран.

В современном мире не может быть «закрытых тем»! Старейшие преподаватели Ереванского государственного университета, в годы сталинских репрессий оказавшиеся со своими сосланными семьями в Казахстане (а некоторые даже там рожденные) с неимоверной теплотой рассказывали, как казахские труженики, пережившие до этого такой страшнейший голод, дать название которому так трудно и сейчас, спасали армян, русских, немцев, евреев, крымских татар и ингушей, людей других национальностей, оказавшихся по воле союзного центра в их стране, делясь с ними последним куском хлеба, последним яблоком – апорт и неиссякаемой теплотой казахской души… Не стереть из памяти посещающих Алматы иностранцев установленный в одном из парков старой казахстанской столицы памятник: на руках у матери умирающий от голода сын, под ее ногами перевернутый пустой казан. Памятник символизирует плач Матери-Казахстана – земной Стабат-Матер, немощной помочь собственному дитя. Казахский народ, каждый третий из детей которого, пал жертвой голода или вынужден был эмигрировать, чья земля была превращена в бескрайнее «всесоюзное место ссылки», не озлобился от кровоточащих в общественном сознании ран и нашел в себе силы воспрянуть… Стать и остаться на всю жизнь таким любимым для всех бедствующих – ссыльных!

Современный Казахстан – страна бесспорно динамично развивающаяся и пользующаяся уважением во всем мире. Проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, Всемирной выставки Экспо-2017, ряда других важнейших форумов и конгрессов всемирного значения в Казахстане – яркое тому подтверждение. Ценнейшие «уроки Казахстана» - и создание новых, конкурентоспособных университетов в Нур-Султане, которые вместе с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби достойно представляют казахскую науку и культуру во всем мире, и само отношение политического руководства страны к студентам и молодым ученым, создание для них возможностей всестороннего роста… Пользуясь случаем хотелось бы выразить благодарность Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за чуткое отношение ко всем национальным меньшинствам, в частности к армянской общине Казахстана. Создание и успешное функционирование института Ассамблеи народа Казахстана – еще один добрый, позитивный и удавшийся «урок» этой необъятной страны.

Поздравляя всех казахских друзей со славным юбилеем – 30-летием Независимости Казахстана, можно с нескрываемой гордостью констатировать, что нашим современникам-казахстанцам посчастливилось «материализовать» чаяния многих поколений предков, без преувеличения быть рожденными, чтоб сказку сделать былью, осуществить заветы Абая и других Великих сыновей казахского народа!

Александр Сафарян
Заведующий кафедрой тюркологии
Ереванского государственного университета, профессор
Арман Сафарян
аспирант Российско-Армянского университета

 


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