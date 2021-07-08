Четверг, 8 Июля 2021 11:12

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Москве исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян провел в Кремле встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Кремля, открывая встречу Путин отметил, что рад возможности встретиться с, поговорить по всем вопросам, которые представляют для сторон интерес.

"И конечно, хочу ещё раз - уже лично - поздравить Вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у Вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития.

Поэтому я искренне Вас поздравляю. Надеюсь, что мы сможем сегодня и формально, и уже неформально за рабочим обедом поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения", - отметил российский лидер.

В свою очередь Пашинян ещё раз выразил соболезнования по поводу крушения самолёта на Камчатке, и сочувствие семьям и близким всех погибших.

"Спасибо за приглашение и поздравление. Это действительно очень важный повод обсудить все вопросы наших отношений. В текущем году это уже наша третья встреча здесь. По-моему, это выражает динамику отношений между нашими странами.

К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают Ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне", - сказал глава армянского правительства.

Вместе с тем он констатировал, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. "И я сегодня хочу поделиться с Вами оценками и мнениями, почему и как это происходит. Ещё не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана, по этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы.

До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решён ещё полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей: несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину", - сказал Пашинян.

Касаясь экономического аспекта двусторонних отношений, армянский лидер позитивно оценил деятельность ЮКЖД, заметив, что сегодня полным ходом идёт обновление железнодорожных составов в Армении.

"Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. В текущем году ещё растёт и экспорт из Армении в Россию после ковидного года", - сказал глава правительства.

Пашинян также поблагодарил Путина за поддержку в доставках вакцины "Спутник-V" в Армению. "Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению, это тоже очень хорошая новость.

Я надеюсь, мы успеем обсудить все вопросы наших двусторонних отношений и сверить часы после выборов и перед новым этапом в жизни нашей страны", - сказал он.

Пашинян также подтвердил, что недавно в Ереване побывал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

В этой связи Путин отметил, что Оверчук ему подробно доложил об итогах встречи. "В целом, мне кажется, консультации идут нормально между ведомствами", - подытожил Путин.