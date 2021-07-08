Четверг, 8 Июля 2021 11:11

АрмИнфо. Таджикистан просит союзников по ОДКБ помочь ей справиться с вызовами со стороны Афганистана.

"Таджикистан - как страна с самой протяженной границей с Афганистаном - принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным", - заявил постоянный представитель Душанбе при ОДКБ Хасан Султонов на заседании постоянного совета организации, сообщает РИА Новости.

"В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства

- члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа", - заключил постпред.