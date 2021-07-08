Четверг, 8 Июля 2021 11:10

АрмИнфо. Франсуа Пупони возглавит Круг дружбы "Франция-Арцах". Об этом французский парламентарий Пупони сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Для меня большая гордость и честь сменить моего друга и коллегу Ги Тесье на посту президента Круга дружбы "Франция-Арцах". Я благодарю своего предшественника, который смог объединиться за пределами Круга, поскольку его действия способствовали тому, что наше Национальное собрание призвало правительство признать эту республику. Я сохраню свою приверженность делу Армении и, в частности, Арцаху, как и всегда.

Моя цель будет заключаться в восстановлении неотъемлемых прав коренного населения Арцаха жить свободно и в безопасности на своих исконных землях. Но самым безотлагательным, конечно, будет сделать все, чтобы добиться освобождения военнопленных", - отметил Пупони, добавив, что вместе с коллегами внес в Национальное собрание Франции предложение о принятии резолюции по этому поводу.