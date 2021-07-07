Среда, 7 Июля 2021 19:15

АрмИнфо.Журналистское сообщество Армении выступило против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с работой исполнительного органа.

<Вызывает глубокую озабоченность тот факт, что правящая сила выдвигает неуместные ограничения на свободу информации>, - говорится в заявлении ряда журналистских организаций Армении в связи с обсуждениями на официальном сайте e-draft.am проекта изменений в прежние решения правительства.

В частности, правительство планирует не публиковать более на платформе e- gov.am информацию о целях командировок госслужащих, встречах, выступлениях, решениях. Также предусмотрено не предоставлять информацию о госзакупках, сделанных у одного лица, реестре опасных производственных объектов, данных компаний, имеющих право на пользование недрами.

Как считают журналистские организации, подавляющее большинство положений обсуждаемых документов противоречат статье 51 Конституции и Закону РА <О свободе информации>, а также обязательствам Армении в рамках партнерства <Открытое правительство>.

Под заявлением подписались Союз журналистов Армении, Комитет в защиту свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиаинициатив, журналистский клуб <Аспарез>, Центр свободы информации, общественная организация <Журналисты во имя будущего> и др.