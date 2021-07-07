Среда, 7 Июля 2021 19:14

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, сообщая, что 7 июля около 13:40 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в направлении армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Армении.

В сообщении говорится, что эта информация не соответствует действительности. Вооруженные силы РА не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения при необходимости проводят действия исключительно в целях противодействия противнику.