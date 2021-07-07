Arminfo.info




 Среда, 7 Июля 2021 19:14

В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области

В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области

АрмИнфо.Министерство обороны Азербайджана в очередной раз распространяет дезинформацию, сообщая, что 7 июля около 13:40 подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в направлении армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Армении.

В сообщении говорится, что эта информация не соответствует действительности. Вооруженные силы РА не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения при необходимости проводят действия исключительно в целях противодействия противнику.


Лента новостей
Журналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работойЖурналистское сообщество Армении выступает против инициативы правительства по сокрытию информации, связанной с его работой
В МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской областиВ МО Армении назвали дезинформацией сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций в Тавушской области
Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»Рейтинговое агентство Moodys пересмотрело прогноз по Америабанку на «стабильный»
Сергей Копыркин намерен и далее знакомится с ситуацией в приграничных регионах АрменииСергей Копыркин намерен и далее знакомится с ситуацией в приграничных регионах Армении
В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)В городе Армавир открылся «Русский центр» при финансовой поддержке Банка ВТБ (Армения)
История успеха- Тренировки на свежем воздухеИстория успеха- Тренировки на свежем воздухе
Артур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государствАртур Давтян в Санкт-Петербурге участвует в конференции руководителей прокуратур европейских государств
С июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программС июля текущего года начнется финансирование 6 армяно-белорусских научных программ
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Оппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и СюникОппозиционер: Оставаясь в орбите России, Армения потеряет и Арцах, и Сюник
Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ Посол США провела встречу с членами Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн"
Песков рассказал о повестке встречи Путин-ПашинянПесков рассказал о повестке встречи Путин-Пашинян
Посол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границеПосол России: Обсуждается возможность расширения российского военного присутствия на армяно-азербайджанской границе
Посол России: Встреча Путин-Пашинян - сверка часов с целью дальнейшей активизации отношений с учетом ситуации в АрменииПосол России: Встреча Путин-Пашинян - сверка часов с целью дальнейшей активизации отношений с учетом ситуации в Армении
Аналитик: На юге от России Турция берет на себя превращение Тюркского Совета в операционную площадку НАТОАналитик: На юге от России Турция берет на себя превращение Тюркского Совета в операционную площадку НАТО
Губернатор Гегаркуника: Российские военные будут размещены по всей линии  армяно- азербайджанской границыГубернатор Гегаркуника: Российские военные будут размещены по всей линии  армяно- азербайджанской границы
Прогноз: Активизацию МГ ОБСЕ можно ожидать осеньюПрогноз: Активизацию МГ ОБСЕ можно ожидать осенью
Гражданам Армении предоставляется возможность получить образование в вузах ИталииГражданам Армении предоставляется возможность получить образование в вузах Италии
Движение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две неделиДвижение на перекрестке улиц Исаакяна-Абовяна будет частично перекрыто более чем на две недели
В Армении задействовали новую патрульную службуВ Армении задействовали новую патрульную службу
В Армении коронавирус вновь активизировалсяВ Армении коронавирус вновь активизировался
Омбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории АрменииОмбудсмен Армении: Азербайджанские военные обстреляли армянские ВС с позиций, находящихся на суверенной территории Армении
Российский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны АзербайджанаРоссийский миротворческий контингент не подтверждает информацию Минобороны Азербайджана
Уголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в судУголовное дело в отношении главы медцентра <Измирлян> передано в суд
ЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым АзербайджаномЕСПЧ отклонил ходатайство Армении по армянским военнопленным, удерживаемым Азербайджаном
Отклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаруженоОтклонений в качестве воды в административном районе Канакер-Зейтун не обнаружено
Франция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэриюФранция и Германия держат руку на пульсе Еревана, уповая на столичную мэрию
В Татеве пройдет фестиваль ремесел и стрижки овец В Татеве пройдет фестиваль ремесел и стрижки овец "Мы и наши горы"
Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением АН-26 на КамчаткеПашинян выразил соболезнования Путину в связи с крушением АН-26 на Камчатке
Араратбанк и FMO подписали договор о кредитной гарантии на $10 млнАраратбанк и FMO подписали договор о кредитной гарантии на $10 млн
Омбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяно­азербайджанской границеОмбудсмен Армении отреагировал на провокации противника на армяно­азербайджанской границе
Пашинян едет в Москву на встречу с ПутинымПашинян едет в Москву на встречу с Путиным
Eurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- КёльнEurowings начнёт летать по маршруту Кёльн- Ереван- Кёльн
Противник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и ГегаркуникеПротивник предпринял провокации в направлении границ Армении в Сюнике и Гегаркунике
США приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированиюСША приветствуют освобождение Азербайджаном армянских пленных и действия Армении по содействию разминированию
Взгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с РоссиейВзгляд из Москвы: Залог дальнейшего существования Армении - пересмотр отношений с Россией
Прогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регионПрогноз: Признание Арцаха частью Азербайджана посредством уточнения границ позволит Москве продолжить контролировать весь регион
Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООНПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Умолк навечно дудук: Не стало Дживана ГаспарянаУмолк навечно дудук: Не стало Дживана Гаспаряна
Wizz Air начнёт летать из Вены в ЕреванWizz Air начнёт летать из Вены в Ереван
В Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie ChanteeВ Армении день взятия Бастилии отметят концертом La Francophonie Chantee
Париж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноябряПариж призвал освободить всех удерживаемых армянских пленных согласно обязательствам от 9 ноября
Секретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границеСекретарь Совбеза РА выразил Генсеку ОДКБ озабоченность по поводу его некоторых формулировок и оценок по ситуации на армяно-азербайджанской границе
ЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездовЮКЖД проконсультирует отправляющихся в Грузию пассажиров поездов
Азербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районовАзербайджан передал Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Физулинского и Зангиланского районов
К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%К 2030 году Армения намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 40%
Омбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процессаОмбудсмен Армении: Суд над армянскими пленными в Азербайджане совершенно безоснователен, это искусственный результат искусственного процесса
Католикос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленныхКатоликос Арам Первый обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой посодействовать процессу возвращения армянских пленных
Непогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дорогиНепогода стала причиной задержки поездов Южно-Кавказской железной дороги
ОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее  как пограничный инцидент с АзербайджаномОДКБ не станет вмешиваться в ситуацию на юге Армении, поскольку рассматривает ее  как пограничный инцидент с Азербайджаном
За сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось 125 новых случаев заражения коронавирусом
Михаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусстваМихаил Врубель вновь собрал ереванцев в Музее русского искусства
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем МакрономПо инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Армения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегииАрмения перед угрозой засухи и маловодия?: Пашинян формирует спецкомиссию по выработке стратегии
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Станьте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условияхСтаньте обладателем карты Visa Конверс Банка на льготных условиях
Дипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликтДипломаты России и ЕС обсудили карабахский конфликт
Блок Блок "Армения" представил в Конституционный суд заявление по выборам, состоящее из 12 пунктов
Директор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного праваДиректор Дома культуры Гориса арестован по обвинению в воспрепятствовании реализации избирательного права
ЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничестваЮКЖД и туристические компании Армении обсуждают возможности развития сотрудничества
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном КавказеЭксперт: Появление российских миротворцев в Карабахе изменило архитектуру безопасности на Южном Кавказе
Эксперт: В новой Эксперт: В новой "бархатной" революции в Армении Россия не заинтересована
Грузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностямиГрузинский эксперт: Стремление Пашиняна к комплементарности не совпадает с его возможностями
Дипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможноДипломат: Противостоять проработано-последовательной политике Турции и Азербайджана спонтанными заявлениями и чувственными призывами невозможно
Юрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законовЮрист: В стране ощущается острая необходимость в верховенстве и применении законов
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности